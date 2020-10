Macron anuncia un nou confinament de França però manté obertes les fronteres europees

El president de la república francesa, Emmanuel Macron, ha anunciat un nou confinament de França per intentar frenar l'expansió de la covid-19 que entrarà en vigor divendres. De moment, el tancament és menys estricte que el del març passat i es mantindran les fronteres europees obertes. El màxim mandatari francès ha alertat en un missatge televisat adreçat a la nació que fa falta "una frenada brutal" als contagis a risc de col·lapsar el sistema sanitari si no es fa. Per això ha anunciat que durant les setmanes que duri el tancament es farà un esforç "massiu" i caldrà utilitzar una aplicació de rastreig de casos positius de coronavirus.