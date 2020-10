Polèmica a les xarxes per una festa de més de 150 convidats a la qual van assistir Illa i Casado

Les xarxes socials han esclatat aquest dilluns després de conèixer que en ple estat d'alarma personalitats del món de la política, l'empresa i l'esport es van reunir aquest dilluns en una festa amb més de 150 convidats. El Ministre de Sanitat, Salvador Illa, i el líder de l'oposició, Pablo Casado, van ser presents en la trobada en el qual no es van respectar les distàncies de seguretat.



La festa, que va comptar amb més de 150 convidats, va reunir diversos membres de l'Executiu el primer dia d'aplicació de l'estat d'alarma. El ministre de Sanitat, Salvador Illa; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el titular de Justícia, Juan Carlos Campo, i el responsable de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, també van acudir a la gala dels Leones de El Español. «El ministre va assistir com a representació institucional perquè un dels guardons es va entregar a la ministra de Defensa», asseguren des del Govern.



La ministra de la Presidència, María Jesús Montero, ha assegurat que tot i que l'acte «comptava amb les mesures de seguretat decretades pel govern de Madrid, hem de fer un acte d'autoreflexió».



Indignació a la xarxa

«Llavors, entenc que si m'hi cabessin, podria organitzar un sopar a casa amb 150 persones. ¿Oi? ¿No sortirà ningú a demanar perdó?», s'ha queixat la periodista Carme Chaparro. Com ella,«Això de la festa d'El Español amb 150 assistents en què es veuen fotos de gent sense mascareta, o portant-la de qualsevol manera és una puta vergonya, no hi ha cap altra manera de definir-ho. Que a sobre entre els convidats hi hagi el ministre de Sanitat ja és riure's de tots els espanyols», diu un tuitaire. «No sé si la festa d'El Español ahir serà un esdeveniment de supercontagi, però el que hauria de ser és un esdeveniment de superdimissió», diu un altre usuari.«Si la festa d'El Español no acaba amb dimissions significa que com a societat estem acabats. El ministre de Sanitat allà. És tremend. 150 persones en un espai tancat menys de 48h després d'haver decretat l'estat d'alarma», escriu un altre usuari.El director d''El Español', Pedro J. Ramírez, ha respost a la polèmicai que la sala del Casino de Madrid utilitzada per a l'esdeveniment només era ocupada al 33% de la seva capacitat.