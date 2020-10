Almenys tres morts en un presumpte atac terrorista a Niça

Tres persones han mort en un atac amb ganivet a la basílica de Notre-Dame de l'Assumpció a Niça. Hi ha diversos ferits i la policia ha acordonat la zona. L'atac, que s'investiga com a acte terrorista, s'ha produït cap a les nou del matí. Segons ha confirmat l'alcalde de la ciutat, Christian Estrosi, la policia ha detingut el presumpte autor de l'atac, el qual ha dit que "tot fa pensar que es tracta d'un atemptat terrorista" a la basílica. Segons apunta la premsa francesa, les víctimes són un home i dues dones. La primera dona ha estat decapitada a l'interior de la basílica, mentre l'home ha estat assassinat a ganivetades també a l'interior i la tercera víctima al bar que hi ha davant de la basílica on s'havia refugiat.

L'atac a Niça arriba després que el professor Samuel Paty fos decapitat als afores de París per haver mostrat a classe caricatures de Mahoma publicades per la revista Charlie Hebdo. Aquest atac ha desencadenat una ofensiva del govern francès contra "el separatisme islàmic".

Unes dues hores després de l'atac a Niça, la policia ha matat un home a Avinyó després que intentés atacar dos agents al carrer. Segons mitjans locals, l'home ha amenaçat els policies, que han respost disparant-lo i ha mort a causa de les ferides.