Andorra limitarà les trobades i reunions socials a dos persones a partir de dissabte

El govern d'Andorra ha decidit limitar a dos persones les reunions familiars o d'amics als domicilis i fixa també aquest nombre com al màxim que es poden agrupar a les taules dels restaurants, menys en el cas de nuclis convivents superiors. Aquestes restriccions entraran en vigor dissabte, dins un nou paquet de mesures temporals extraordinàries per lluitar contra la propagació de la covid-19 al país. També es prohibirà la venda de begudes alcohòliques a partir de les 21 hores a les benzineres i es revisaran els protocols de les activitats dirigides dels gimnasos. Mentre, a partir de dilluns es decreta l'obligació de teletreballar sempre que sigui possible i les reunions presencials no podran superar tampoc les dues persones.

L'objectiu de la nova bateria de mesures és "protegir la salut de les ciutadanes i els ciutadans" i "evitar la saturació del sistema sanitari", tal com ha explicat el cap de govern andorrà, Xavier Espot. Tant ell com el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, han recordat la importància d'extremar l'ús de la mascareta, la distància interpersonal i la higiene de mans, a més d'evitar la interacció social.

Ara per ara, la taxa de reproducció del virus al Principat és d'1,03 i dels més de 4.500 casos registrats des de l'inici de la pandèmia, hi ha 3.660 que corresponen a la segona onada. Pel que fa a les defuncions, en sumen un total de 72. Actualment, hi ha 1.302 casos actius, 33 dels quals corresponen a persones ingressades a planta de l'Hospital Nostra Senyora Meritxell i 8 a l'UCI (7 dels quals requereixen ventilació mecànica). Mentre, al centre sociosanitari el Cedre hi ha 21 residents i pel que fa a la població escolar, 44 aules estan sota vigilància activa i 23 en vigilància passiva.