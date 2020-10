Les autonomies, abocades al tancament perimetral

A les portes del pont de Tots Sants les comunitats autònomes ultimen l'aplicació de noves mesures perquè no augmentin els casos de coronavirus amb les sortides i trobades típiques que solen fer-se durant aquesta festivitat. Entre aquestes, es troba el confinament perimetral, que ja gairebé està aplicat a la totalitat de les autonomies. Ahir decidien tancar perimetralment Múrcia, Castella i Lleó i Castella-la Manxa després que les dues últimes autonomies es reunissin juntament amb Madrid per decidir conjuntament. Encara queda la porta oberta per a Catalunya, que preveu anunciar avui les noves mesures a seguir, i Andalusia, que ahir tancava els enllaços marítims amb Ceuta i els aeris amb Algesires i Màlaga durant el cap de setmana. Finalment, Ayuso va anunciar ahir que demanarà a Sánchez poder confinar la comunitat per dies, per tal de poder tancar els límits fronterers aquest cap de setmana però, a diferència de les dues Castelles, no va anunciar cap confinament.

Múrcia tancarà perimetralment la comunitat i els seus 45 municipis des del divendres i fins almenys dues setmanes. Castella i Lleó i Castell-la Manxa tancaran a partir del divendres i fins al 9 de novembre. Aquestes s'uneixen a La Rioja i Navarra, que van ser les primeres que van decidir confinar-se abans de la declaració d'estat d'alarma, i a Aragó, País Basc i Astúries, que el dilluns van sumar-s'hi. Les úniques que de moment han descartat el confinament perimetral han estat les Canàries, les Balears, Extremadura i la Comunitat Valenciana.

El panorama a Catalunya

Davant els diversos avisos que ha llançat la Generalitat de Catalunya durant aquesta setmana pel suposat confinament domiciliari de dues setmanes o als caps de setmana, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va recordar ahir que el decret d'estat d'alarma aprovat pel Govern espanyol «no permet confinaments domiciliaris ni d'un dia, de dos ni de cap de setmana». En declaracions a TV3 va afegir que tampoc té cap «petició formal» per part del Govern per portar a terme aquesta mesura i ha valorat que el que sí que permet el decret són confinaments perimetrals.

Precisament, Illa va defensar que el decret habilita a prendre mesures «prou contundents» per contenir i rebaixar la corba de contagis. «Hi ha un ventall d'opcions abans d'arribar a aquest punt. Hauríem de poder-ho evitar, sense que ho puguem descartar», va dir. Illa va explicar que en la reunió que va mantenir amb la consellera de Salut, Alba Vergés, el passat dilluns van analitzar la situació i la consellera li va transmetre la possibilitat d'anar a «mesures més estrictes» si no hi havia una millora, però sense concretar. El ministre va afegir que si fessin falta mesures més enllà de les que habilita l'estat d'alarma, «s'estudiaria la situació».

La duració de l'estat d'alarma

Mentre les autonomies van teixint les seves pròpies decisions emparats sota l'estat d'alarma, el cap de l'executiu, Pedro Sánchez segueix en debat per l'aprovació de la seva proposta d'allargar aquesta condició sis mesos. Ara Sánchez proposa que l'estat d'alarma es prolongui quatre mesos al·legant que el seu Govern «està per la unitat». Així, ha plantejat que el pròxim 9 de març sigui el Consell Interterritorial de Salut el que «revisi» si deu o no continuar aquesta mesura excepcional. «Aquesta és la proposta, espero que vosaltres l'accepteu», va etzibar a Pablo Casado. No obstant això, el líder dels populars va defensar ahir la seva oferta de limitar l'estat d'alarma a dos mesos per «salvar» la campanya de Nadal i l'«esperança de milions d'espanyols», afegia.