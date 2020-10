França ordena el confinament i Alemanya tanca l'oci i l'hostaleria

França va anunciar ahir el confinament domiciliari després que es registressin un 150% més de contagis durant les últimes dues setmanes. El president francès, Emmanuel Macron, anuncia un nou confinament general menys estricte que el de la primavera a partir del divendres, ja que les escoles i els serveis públics romandrien oberts. Només es podrà sortir de casa per treballar, rebre tractament o urgències. Queda prohibit reunir-se i la mobilitat entre regions excepte per tornar a casa després de les vacances.

D'altra banda, la cancellera alemanya, Angela Merkel, i els presidents regionals van acordar ahir el tancament durant tot el mes de novembre de bars i restaurants, així com l'oci, l'oferta cultural i l'esport aficionat en espais tancats, encara que mantindran oberts, mentre sigui possible, l'activitat escolar i el comerç. Encara que les botigues romandran obertes, no podrà haver-hi en el seu interior més d'un client per 10 metres quadrats, mentre que els centres de maquillatge, massatge i tatuatges hauran de tancar les seves portes a partir del dilluns. Pel que fa a les perruqueries, seguiran obertes sota estrictes mesures de seguretat i higiene. Les escoles i guarderies continuaran obertes, però s'introduiran nous protocols d'higiene, mentre que està previst limitar les reunions a l'aire lliure, on només es podran ajuntar els membres de dues llars com a màxim. Una altra de les mesures pactades és la limitació del turisme nacional, prohibint les estades en hotels tret que sigui per raons «essencials».

Més de 44 milions contagiats

La covid-19 continua estenent-se pel planeta. Segons les dades recollides, ahir se sumaven un total de 44,1 milions de persones infectades. Pel que fa a la xifra de defuncions, arriba ja als 1,1 milions, i la xifra de recuperats supera els 29,8 milions. El país més afectat és els Estats Units, amb més de 8,7 milions de contagis i més de 226.000 defuncions, seguit de l'Índia, que supera ja els 7,9 milions de casos i les 120.000 morts, i del Brasil, que passa els 5,4 milions de casos i acumula gairebé 158.000 decessos. Rússia ha superat els 1,5 milions de contagis, mentre que França i Espanya es converteixen en els països de la UE més afectats.