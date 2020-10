Ayuso blindarà Madrid només durant els dos ponts de novembre

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va ordenar dimecres tancar perimetralment la regió exclusivament durant els dos pròxims ponts, el de Tots els Sants i el de l'Almudena (9 de novembre), que és festiu en la capital d'Espanya. La resta de dies estaran permeses les entrades i sortides, malgrat que el decret de l'estat d'alarma autoritza les autonomies a dur a terme confinaments per un període mínim de set dies naturals.

Fonts del Govern madrileny assenyalen que el reial decret (igual que la pròrroga de l'alarma que aquest dijous va autoritzar el Congrés) no estableix que han de ser set dies consecutius, per la qual cosa Madrid ordena el confinament els dies 30 i 31 d'octubre i 1 i 2 de novembre, així com els dies 7, 8 i 9 de novembre, per a abastar els dos ponts i complir amb el període. I al·leguen que el Govern ha aprovat un confinament similar a Ceuta. De fet, el portaveu del PP en l'Assemblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha assenyalat que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, li va dir anit, en conversa telefònica, al conseller del ram, Enrique Ruiz Escudero, que «li semblava bé [tancar només els ponts] i que es podia fer». Illa, no obstant això, encara no s'ha pronunciat, i des del seu entorn indiquen que no donaran compte de converses privades.

La dirigent madrilenya provoca així un nou enfrontament amb el Govern central i s'allunya, una vegada més, de la postura adoptada per la majoria de les autonomies i bona part dels països europeus. De nou, ella va per lliure, mantenint a més les restriccions perimetrals i d'aforaments en les àrees sanitàries amb més casos, malgrat que són més difícils de controlar que les adoptades en municipis o autonomies completes.



Nous confinaments

Andalusia va anunciar ahir el tancament perimetral de la comunitat des d'avui i fins al 9 de novembre. Per part seva, Múrcia va acordar ahir el tancament perimetral de tota la regió des d'aquesta mitjanit i tindrà una durada de 14 dies que podran ser prorrogats. Galícia, Comunitat Valenciana, Extremadura, Balears i Canàries són de moment les úniques autonomies que permeten la lliure circulació.