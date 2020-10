El Congrés aprova per àmplia majoria prorrogar l'alarma fins al 9 de maig

El debat al Congrés sobre la pròrroga de l'estat d'alarma per sis mesos, fins i tot sense la intervenció de Pedro Sánchez, es va convertir, com era previsible, en un nou xoc entre el Govern i el PP. No tan aspre com en altres ocasions, però sí molt intens. I aquest enfrontament dialèctic, que van protagonitzar el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Pablo Casado, va eclipsar el resultat d'una votació que l'executiu donava ja per guanyada per amplíssim suport. I així va ser: l'extensió per mig any va rebre 194 suports, per 53 vots en contra (els de Vox i Foro) i 99 abstencions (entre elles, la del PP). La coalició governamental de PSOE i Unides Podem, per tant, comptarà amb una alarma vigent fins l 9 de maig de 2021, amb una revisió a mig camí, al març. Els números mostraven una victòria contundent, res a veure amb les votacions agòniques de les últimes pròrrogues de la primavera.

En la seva primera intervenció en defensa de l'extensió de l'alarma, Illa es va dirigir a Casado durant diversos minuts perquè donés suport a l'extensió de l'alarma fins al 9 de maig «pel bé de tots». «És el moment de la política adulta, real», li va recordar. Seguint la línia discursiva dissenyada en els últims dies, Illa va recordar al PP que havia de triar on situar-se, si amb una majoria de l'oposició que ha «triat el camí de la col·laboració, la unió i el suport compatible amb crítiques constructives», o bé amb Vox, que està en la «confrontació». És a dir, que havia de decidir entre mantenir l'enfrontament directe amb el Govern o consolidar la posició que va adoptar la setmana passada de ruptura amb la ultradreta.

Atiat per Illa, Casado va pujar a la tribuna per argumentar la seva «abstenció crítica» amb un discurs molt dur contra la «inacció» del Govern de Sánchez i la seva «poca eficàcia» en la lluita contra la pandèmia, que ha provocat, va recordar, 60.000 morts, segons els càlculs de l'Institut de Salut Carlos III. El dirigent popular no tenia previst participar en la sessió extraordinària d'ahir precisament per la decisió de Sánchez de descarregar en el seu ministre la defensa de l'ampliació.

Havia de ser la seva portaveu de grup, Cuca Gamarra, l'encarregada, però finalment va voler respondre al ministre després que aquest demanés el suport afirmatiu del PP per demostrar que fa «oposició constructiva» i comença una nova etapa després de la moció de censura de la setmana passada, quan Casado va escenificar el divorci amb Vox. El gest de participar en el debat va marcar el ritme de la sessió i va posar el focus en què Sánchez no volgués fer-ho i deixés aquest paper a Illa. El cap de l'executiu va estar en el seu escó durant el discurs del seu ministre, però després va abandonar l'hemicicle sense escoltar les crítiques del líder popular. «Diguin-li al president absent...», va llançar Casado a la bancada socialista en diverses ocasions.

El ministre també va avalar oficialment l'esmena proposada per ERC i que dimecres va negociar el seu partit amb Gabriel Rufián. Suposarà la seva compareixença cada mes a la Comissió de Sanitat del Congrés, una altra del president Sánchez cada dos mesos en el ple de la cambra baixa i una revisió al març de la mesura: la conferència de presidents decidirà si aixeca l'alarma, previ informe favorable del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS). És la fórmula que La Moncloa ha batejat com a «4 + 2».



Vox anirà al Constitucional

El líder de Vox, Santiago Abascal, va anunciar no només que el seu grup rebutja la pròrroga, sinó que presentarà un recurs davant el Tribunal Constitucional per l'«abast temporal» i per la «naturalesa de l'estat d'alarma». Paral·lelament, el portaveu parlamentari de Unides Podem, Pablo Echenique, va defensar la idoneïtat de l'alarma i les restriccions.