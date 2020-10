Fernández Díaz declara sobre el seu paper en el cas Kitchen

L'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz ha arribat passades les 09.15 hores d'aquest divendres a l'Audiència Nacional per a comparèixer com investigat davant el jutge Manuel García Castelló per l''operació Kitchen', operatiu parapolicial organitzat per a sostreure informació que guardava el extesorero del PP Luis Bárcenas i que podria afectar el partit.

Fernández Díaz ha arribat uns 15 minuts abans de l'hora a la qual el titular del Jutjat Central de l'Instrucció número 6 l'ha citat a declarar per aquests fets. Acompanyat pel seu advocat, ha baixat d'un cotxe al carrer Gènova de Madrid, cantonada amb el carrer en la qual es troba l'Audiència Nacional, on l'esperaven una desena de mitjans de comunicació.

Es dóna la casualitat que just un minut abans ha arribat a les dependència de la seu judicial Rosalía Iglesias, dona del extesorer del PP, i unes altres de les persones que va ser objecte de seguiments per la 'operació Kitchen' dirigida pel comissari jubilat José Manuel Villarejo.

No obstant això, Iglesias, que ha arribat acompanyada dels seus advocats, no s'ha acostat a aquestes dependències per a assistir a la declaració del qual fos ministre de l'Interior, sinó per a recollir l'executòria de la sentència que li condemna a 12 anys i 11 mesos de presó per la primera època de la trama Gürtel, després que la Secció Segona de la Sala penal li comuniqués aquest dijous que té 10 dies -igual que altres cinc condemnats-- per a entrar a la presó.



Declara un dia després que el seu 'número 2'

L'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz està citat a declarar com investigat, just un dia després que el que fora el seu 'número dos', Francisco Martínez, afirmés que aquest estava al corrent de l'operació muntada per a espiar a Bárcenas i la seva dona.

El jutge García-Castelló afirma en l'acte en el qual imputa a tots dos càrrecs del Ministeri de l'Interior que és evident l'existència d'un encàrrec efectuat al principal acusat de la causa, el comissari jubilat i a la presó preventiva José Manuel Villarejo, "per persones vinculades" al departament que dirigia Fernández Díaz i encaminat a l'obtenció d'informació i documentació procedent de Bárcenas.

"La presència de Jorge Fernández Díaz resulta necessària, útil i pertinent, atès que les recerques practicades fins al moment permeten situar el centre nuclear de l'operació en el Ministeri de l'Interior, des d'on s'hauria dirigit i coordinat tota l'operativa, presumptament, amb la participació directa del ministre, i actuant per delegació d'aquest, pel que sembla, el Secretari d'Estat de Seguretat", recalca el jutge.

Per tot això, el magistrat instructor ha cridat a declarar a l'exministre perquè pugui aclarir què sabia d'aquesta operació organitzada i sufragada amb fons reservats per a sostreure la informació que el extesorero del PP guardava i podia comprometre al partit amb la finalitat d'ocultar-la-hi a la Justícia.