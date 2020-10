França, en alerta màxima després d'una altra onada d'atemptats

La zona on es va produir l'atac, plena d'agents de la Policia francesa.

Almenys tres persones van morir i diverses van resultar ferides per l'atac d'un terrorista armat amb un ganivet ocorregut en la localitat francesa de Niça. Desplaçat fins al lloc dels fets, Emmanuel Macron va denunciar «un atemptat terrorista islamista». Lluny de ser l'únic incident registrat, ahir un home armat amb un ganivet va atacar diversos transeünts a Avinyó. Un tercer individu va agredir amb un objecte punxant un guarda de seguretat del consolat francès a la ciutat saudita de Gidda. Una sèrie de successos que va obligar França a elevar la seva alerta de seguretat al nivell d'«emergència» a tot el país.

L'atac a Niça va causar la mort del sagristà de la basílica de Nostra Senyora de Niça, un temple neogòtic situat en ple centre de la ciutat.

Les altres víctimes mortals són una dona que hauria estat degollada, segons va assenyalar l'alcalde al canal de televisió BFMTV, i un home que va aconseguir escapar i refugiar-se en un bar pròxim després d'haver estat greument ferit, però que va acabar morint més tard.

El ministre d'Interior francès, Gérald Darmanin, va instar la ciutadania a evitar acudir a la zona. dels fets.

L'alcalde de Niça, Christian Estrosi, també va llançar la mateixa recomanació als ciutadans, si bé va confirmar que el presumpte agressor ja va ser detingut per la policia.

Ferit de bala durant el seu arrest, l'assaltant es troba ingressat en estat estat greu. Es tracta de Brahim Aoussaoui, un tunisià de 21 anys, arribat a Europa a través de l'illa italiana de Lampedusa al setembre, segons fonts governamentals.

El jove, que estava a França des de començaments d'octubre, habia arribat a finals de setembre a l'illa de Lampedusa. Va estar en quarantena i posteriorment va ser obligat a abandonar el territori italià.



Atac contra la llibertat

El primer ministre, Jean Castex, va abandonar l'Assemblea Nacional, on havia d'informar dels detalls del nou confinament nacional per reduir el contagi de la Covid-19. El confinament entrarà en vigor avui. El ministre va abandonar per unir-se a la reunió d'urgència convocada pel ministre de l'Interior.

«En les circumstàncies tan difícils que viu el nostre país, només puc demanar la unitat i la cohesió de tota la representació nacional», va dir el cap de l'executiu als parlamentaris.

Castex va assegurar que la resposta de França serà «ferma, implacable i immediata», qualificant el succés com «un atac tan covard com bàrbar» comès contra «la llibertat de culte i, més enllà d'això, contra la llibertat de consciència».

El nivell d'alerta de seguretat en tot el territori gal es va elevar a l'estat de «emergència», és a dir, el «màxim nivell de vigilància» davant una amenaça imminent.

Per part seva, el president francès, Emmanuel Macron, va anunciar l'augment de 3.000 a 7.000 militars mobilitzats en el marc de l'operació Sentinella, la missió de la qual és vigilar llocs especialment sensibles a ser un possible objectiu en el marc de la lluita antiterrorista.



Recerca en marxa

La Fiscalia Nacional Antiterrorista s'ha fet càrrec del cas. El ministeri públic ha obert una recerca per «assassinat en relació amb una organización terrorista» i «associació de malfactors terrorista criminal».

«L'autor de l'atac va repetir, una vegada i una altra, Allah Akhbar (Al·là és gran)», va assegurar l'alcalde de la ciutat a la premsa. «Niça, com França, i potser més que altres llocs, està pagant un preu massa alt en convertir-se, una vegada més, en víctima del islamofeixisme», va condemnar Estrosi davant de la basílica de Nostra Senyora de Niça on va morir el sagristà.



Nou atac a Avinyó

Dues hores després del succés de Niça, un altre home armat amb un ganivet va intentar atacar els transeünts que es trobaven al carrer, a Avinyó.

L'atacant hauria cridat «Allah Akhbar» amenaçat els transeünts amb un ganivet, abans de ser neutralitzat per la policia, que va respondre obrint foc. Hi ha una recerca en marxa per a esclarir l'incident.

Les alertes també es van activar a l'Aràbia Saudita. En aquest país les forces de seguretat autòctones van detenir també ahir un ciutadà que va atacar amb un objecte punxant un guarda de seguretat del consolat francès a la ciutat de Gidda, a la zona oest de l'Aràbia Saudita.



«Vigilància màxima» a Àrabia

A través d'un comunicat, l'ambaixada francesa va condemnar «fermament aquest atac contra una legació diplomàtica que res pot justificar», al mateix temps que va demanar als seus compatriotes que es trobin a l'Aràbia Saudita que mantinguin «una vigilància màxima» durant les pròximes jornades.