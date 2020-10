L'ex-número 2 d'Interior ratifica que Fernández Díaz coneixia la «Kitchen»

Quan quelcom genera molta expectació no és difícil que les expectatives es vegin defraudades. Una cosa així va passar amb la declaració davant del jutge de l'ex-secretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez en el cas Kitchen. Se l'havia escoltat tant advertir a través dels seus missatges privats que la responsabilitat penal per l'operació arribaria a l'exministre Jorge Fernández Díaz i «probablement» fins i tot a l'expresident del Govern Mariano Rajoy, que va semblar poca cosa la forma en què va apuntar el primer. A Rajoy ni el va esmentar.

Fonts presents en la declaració van assenyalar que Martínez va explicar que va ser Fernández Díaz -que podrà explicar-se avui davant del jutge-, qui li va fer referència per primera vegada a Sergio Ríos, el xofer de l'ex-tresorer del PP Luis Bárcenas que va col·laborar amb l'espionatge a canvi de 2.000 euros dels fons reservats que li lliurava mensualment l'excomissari José Manuel Villarejo.

Tot i això, va defensar que sempre va creure que l'operació era legal, dirigida a localitzar la fortuna a Suïssa de Bárcenas, no que el seu objectiu fos intervenir la documentació compromesa per a dirigents del Partit Popular que pogués guardar Bárcenas quan va ingressar a la presó.

Després de la seva imputació, Martínez va optar per portar a un notari els missatges en què el ministre li informava de l'«èxit» de l'operació. En els missatges, l'autoria dels quals Fernández Díaz nega i que l'ex-secretari d'Estat va admetre que algun podria haver estat reenviat, no es precisa en què basava l'ex-ministre el seu balanç. En la causa apareix que Ríos va lliurar diversos mòbils vells de Bárcenas a Villarejo i que l'excomissari també imputat Enrique García Castaño va enganyar a una empleada de la neteja per entrar al taller de pintura de l'esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Precisament, l'Audiència Nacional ha donat 10 dies a Iglesias per entrar a la presó.