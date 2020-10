Ferit de dos trets un capellà ortodox a Lió

Un capellà ortodox d'origen grec ha estat ferit greu després que l'hagin disparat amb una arma a Lió, segons han explicat fonts policials als mitjans de comunicació francesos. L'home que ha fet els trets ha fugit del lloc dels fets i, de moment, se'n desconeix la seva ubicació. Els fets han tingut lloc al voltant de les 16.00 hores de la tarda al centre de Lió, mentre el capellà estava tot just a la porta de l'església. Segons els mateixos mitjans, el religiós ha rebut dos trets i ha quedat ferit molt greu. Els serveis d'emergència l'han pogut atendre al mateix lloc on l'han disparat i posteriorment ha estat traslladat a l'hospital. El capellà hauria dit a les autoritats que no coneixia l'agressor.