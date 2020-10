El fons públic de pensions serà quatre vegades més barat que els privats

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Immigracions, José Luis Escrivá, va presentar ahir el nou fons públic de pensions d'ocupació com l'alternativa als «extraordinàriament cars» que ara mateix ofereix el sector privat. En una roda de premsa per explicar el capítol relatiu al seu ministeri en el projecte de Pressupostos de l'Estat per al 2021, Escrivá va avançar alguns dels detalls sobre el nou fons públic de pensions complementàries de caràcter obert que pretén afavorir l'Estat en el termini màxim d'un any, segons el mandat incorporat a la llei pressupostària.

L'objectiu és que la comissió de gestió del fons públic se situï per sota del 0,4% del patrimoni de cada partícep, gairebé quatre vegades per sota de la comissió màxima de l'1,5% que s'aplica actualment al sector privat. Els plans apliquen a més una comissió de dipòsit de fins al 0,20% que també podria ser inferior en el cas del pla promogut pel Ministeri d'Inclusió.

«Les comissions són inacceptablement altes en els plans privats, és un producte molt car i hem d'aconseguir que arribin a un percentatge més ampli de la població, ja que hi ha col·lectius als quals no estan arribant aquests plans col·lectius», va dir Escrivá. «És un producte extraordinàriament car. Gran part dels beneficis fiscals acaba en els intermediaris financers», va afegir, assenyalant el sector representat per les patronals d'inversió col·lectiva Inverco i Unespa, que han mostrat el seu rebuig a la decisió del Govern de rebaixar de 8.000 a 2.000 euros, a partir del 2021, l'aportació màxima anual a un pla individual de pensions amb dret a deducció. Al mateix temps, l'aportació màxima a un pla d'ocupació s'ha elevat de 8.000 a 10.000 euros a l'any.



Enfocament sectorial

El propòsit del Govern amb aquesta mesura fiscal i, sobretot, amb el nou fons públic de pensions de caràcter obert és obrir a autònoms, pimes i joves els plans d'estalvi per prestacions complementàries de cara a la jubilació. «Volem que això es desenvolupi a través de la negociació col·lectiva i amb un enfocament molt sectorial», va dir el ministre.

I encara que Escrivá va evitar xifrar el patrimoni que podria acumular un fons d'aquestes característiques, sí va anticipar que serà «molt poderós» i que «introduirà una competència en el sistema complementari de pensions molt gran».

El fons promogut pel Ministeri serà gestionat per una entitat seleccionada per concurs obert i custodiat per una dipositària independent.