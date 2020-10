Un fort terratrèmol a l'oest de Turquia causa almenys 14 morts i 400 ferits

Un fort terratrèmol de magnitud 6,8 a la riba oriental del mar Egeu va sacsejar ahir la costa oest de Turquia i les illes gregues que queden més a prop d'Anatòlia. A l'hora de tancar aquesta edició hi havia 12 morts i més de 400 ferits a Turquia, mentre que Grècia, per la seva banda, va consignar la mort de dues persones, dos joves de 15 i 17 anys que sortien de l'institut a Samos, l'illa grega més propera a l'epicentre. En aquesta illa, a més, hi ha vuit ferits i alguns edificis antics afectats.

La pitjor part se la va emportar Esmirna, la tercera ciutat més gran de Turquia. Les autoritats temen que el nombre de morts augmenti en les properes hores, ja que 20 edificis d'habitatges d'aquesta població han quedat completament destruïts. Les tasques de rescat continuaven a l'hora de tancar aquesta edició.

«Estem amb els nostres ciutadans afectats pel terratrèmol, amb tota la capacitat de l'Estat. Estem prenent totes les mesures necessàries per ajudar la regió», va explicar el president turc, Recep Tayyip Erdogan. El seu Govern ha estat molt criticat per l'oposició en l'últim any per «no haver adoptat les mesures necessàries» per protegir el país dels terratrèmols constants que el sacsegen. L'últim mortal va ser el gener d'aquest 2020: van morir 41 persones.

«És la vegada que més a prop m'he sentit de morir. Estava a casa meva amb la meva germana i hem notat que, de cop, tot es movia. Diversos mobles han caigut», explicava un jove d'Esmirna que viu en un barri proper als més destrossats, Bayrakli i Bornova.

«La ciutat està col·lapsada, i molts edificis han perdut els balcons», va continuar. Segons el Ministeri d'Interior turc, més d'un centenar d'estructures van resultar danyades pel sisme, que es va percebre a zones tan llunyanes com Atenes, a Grècia, i Istanbul, a Turquia.



Petició als ciutadans

L'epicentre va tenir lloc a uns 17 quilòmetres de la costa de la província d'Ermirna, a una profunditat de 16 quilòmetres, va explicar l'agència d'emergències turca, que, davant la gran afluència d'ambulàncies i equips de rescat a la ciutat, va demanar als ciutadans que no fessin servir els telèfons mòbils ni truquin als seus amics i familiars si no és estrictament necessari.

Les autoritats gregues van instar els residents de Samos, una illa amb una població d'aproximadament 45.000 habitants, a mantenir-se allunyats de les zones costaneres, segons va explicar Eftyhmios Lekkas, cap de l'organització grega per a la planificació antisísmica. «Ha estat un terratrèmol molt gran, és difícil tenir-ne un de més gran», va dir Lekkas.



Mesquites i hospitals

A la banda turca, el Directori d'Afers Religiosos va anunciar que les mesquites estarien obertes per acollir tots aquells que han perdut els seus habitatges. Als hospitals d'Esmirna, però, la situació era més complicada, ja que quatre d'ells han quedat molt danyats. Ja hi ha hagut països que han ofert la seva ajuda: la UE s'ha mostrat disposada a ajudar tant a Grècia com a Turquia, igual que la França d'Emmanuel Macron, amb qui en les últimes setmanes Erdogan ha mantingut una batalla dialèctica.