Obama pren protagonisme en els últims actes de campanya per tal de reforçar a Biden

L'expresident Barack Obama ha reprès protagonisme aquest cap de setmana amb actes per a reforçar al seu antic vicepresident i ara candidat a president pel Partit Demòcrata, Joe Biden, per tal d'intentar garantir la victòria demòcrata en estats com Míchigan, un dels territoris clau de cara a les eleccions presidencials del dimarts.

En la seva intervenció durant un acte a Flint, Obama ha carregat contra l'actual president i candidat a la reelecció, Donald Trump, per la seva "política de reality xou", segons recull la premsa estatunidenca.

"No ha mostrat gens d'interès per fer el seu treball o per ajudar a ningú, excepte a ell mateix i als seus amics. Tracta la Presidència com si fos poc més que un reality xou per tal d'aconseguir l'atenció a la qual aspira", ha afirmat Obama durant l'acte, al qual els assistents han acudit en els seus cotxes, com si es tractés d'un autocinema. "Desgraciadament, la resta de nosaltres hem hagut de patir les conseqüències", ha finalitzat.

A més s'ha referit a la "obsessió" de Trump amb la quantitat de gent que acudeix als seus actes. "Segueix preocupat perquè la seva presa de possessió va tenir menys assistents que la meva (...). Ningú va ser a la seva festa d'aniversari quan era nen? Està traumatitzat?", ha plantejat.

En canvi, Obama ha presentat a Biden com un servidor públic empàtic i treballador que el va ajudar a prendre algunes de les decisions més difícils dels vuit anys que va passar al capdavant de la Casa Blanca.