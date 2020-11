Augmenten a 37 els morts i a un centenar els rescatats en el terratrèmol de l'Egeu

El balanç de víctimes mortals pel terratrèmol de divendres a l'Egeu deixava ahir 35 morts a Turquia i dos més a Grècia, si bé els esforços dels serveis de rescat van aconseguir extreure ja dels enderrocs un centenar de persones a la ciutat turca d'Esmirna, la més afectada pel sisme.

El nombre de ferits ronda els 880, segons va informar ahir l'autoritat per a la gestió i el control de desastres a Turquia (AFAD), que se sumen a altres 20 ferits a Grècia, en concret a l'illa de Samos, la més damnificada, on s'han registrat les dues víctimes mortals que ha confirmat el Govern grec: dos estudiants de 15 i 17 anys.

A Turquia hi ha 831 ferits a la província d'Esmirna, cinc a Manisa, dues a Balikesir i 54 a Aydin. El ministre de Sanitat, Fahrettin Koca, va dir que hi ha 243 persones hospitalitzades, set en vigilància intensiva, de les quals tres tenen un pronòstic crític. 642 pacients han estat donats d'alta.



Dotze edificis

El sisme, que es va registrar tocades les 13.51 (hora peninsular espanyola), ha esfondrat fins ara almenys una dotzena d'edificis d'Esmirna, dels quals quatre han quedat completament destruïts als districtes de Bornova i Bayrakli, segons van confirmar l'alcalde de la ciutat, Tunç Soyer, i el governador provincial, Yavuz Selim Kösger, al diari turc Daily Sabah.

L'AFAD va precisar que l'epicentre s'ha registrat a uns 17 quilòmetres de la costa d'Esmirna, amb un hipocentre a una profunditat de 16,5 quilòmetres.

Després del tremolor s'han registrat almenys 484 rèpliques, 37 d'una magnitud superior a 4, segons l'AFAD. Així mateix, el tremolor va generar un tsunami que ha afectat a l'interior de les costes de tots dos països, segons van registrar els mateixos residents en les imatges que circulen a les xarxes socials.



Gest de bona voluntat

Minuts després de la declaració del sisme, el Govern grec va oferir a Turquia tota la seva cooperació per ajudar en les tasques de rescat, en un gest de bona voluntat després de setmanes de disputes territorials entre tots dos països.

«Tot just he trucat el president Erdogan per oferir-li les meves condolences per la tràgica pèrdua de vides a causa del terratrèmol que ha afectat als nostres dos països», va fer saber el primer ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, al seu compte de Twitter. «Tot i les nostres diferències, aquests són moments en què la nostra gent necessita estar unida», va afegir el mandatari.