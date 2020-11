Cristina Narbona apel·la al «patriotisme» per aprovar els pressupostos generals de l'Estat

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, va defensar ahir en una compareixença a la seu del partit que els pressupostos generals de l'Estat són «excepcionals» per a «un moment excepcional per la pandèmia» i perquè, per primera vegada, «les institucions europees han acordat un volum immens de recursos per ajudar els països membres a recuperar-se socialment i econòmicament de les conseqüències de la Covid».

«Espanya té una enorme oportunitat gràcies als PGE per a l'any 2021 que ha presentat el govern», va dir la representant socialista. «Tenim una gran oportunitat per a la transformació necessària i urgent de la nostra economia», va afegir, i per això va demanar el suport d'altres partits als comptes

En aquesta línia, Narbona va demanar altura de mires a la resta de grups parlamentaris. «Aquests pressupostos requereixen d'una actitud d'autèntic patriotisme per part de tots els grups parlamentaris». I va preguntar: «Quin grup parlamentari s'oposa a aquesta millora de les condicions de vida dels més vulnerables al nostre país o s'oposa a les grans transformacions de l'economia que ens permeti sortir d'aquesta crisi, d'aquesta pandèmia, més forts com país, amb una capacitat de progressar de forma inclusiva, d'avançar en el món de segle XXI a què hem de ser capaços d'adaptar-nos?».

La dirigent socialista va voler destacar, durant la seva intervenció, que «el 2021 els espanyols veuran millorar la seva vida» gràcies a aquests comptes. També va subratllar, per exemple, que deu milions de jubilats veuran actualitzar les seves pensions un 0,9%, i un 1,8% les no contributives, «sis milions de persones que ara mateix pateixen el copagament sanitari implantat pel PP deixaran d'haver de contribuir per comprar les medicines que necessiten i l'ingrés mínim vital es consolidarà i arribarà a 850.000 famílies, i els programes per a la lluita contra la pobresa infantil arribaran a més d'un milió de nens i nenes a casa nostra». Sense oblidar el pla de xoc d'ocupació juvenil, per tal de reduir la taxa d'atur actual dels joves que està en el 40% a un 23%, va dir Narbona.



Accés als fons europeus

En el seu discurs, Narbona també va recordar el perill de perdre els fons europeus si no s'aprova el projecte de pressupostos que va presentar la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. «Tots els grups parlamentaris haurien d'entendre que, si no hi ha PGE per a l'any que ve, no hi haurà tampoc accés als fons europeus i es perdria una gran oportunitat per a la transformació necessària i urgent de la nostra economia i enfortir i consolidar els nostres serveis públics, el nostre estat del benestar», va asseverar Narbona.