Els vuit cementiris més impressionants que has de visitar

Els cementiris solen ser llocs que evitem visitar costi el que costi, ja que quan es fa és per la mort d'un conegut. A més, el seu aspecte lúgubre i tenebrós no conviden a gaudir de l'ambient. No obstant això, hi ha alguns cementiris que són autèntiques obres d'art que desperten cada vegada més l'interès de molts turistes que els incorporen en el seu llistat de llocs que visitar.

Aprofitant que és Tots Sants, et descobrim els cementiris més impressionants del món que has d'incloure en el teu full de ruta quan tinguis l'opció de viatjar.

El cementiri de Greyfriars, a Edimburg

Edimburg té moltes cares i, sens dubte, una de les més famoses és també una de les més sinistres: la dels seus cementiris. La ciutat té associades tantes històries macabres que bé podria ser l'escenari d'una hipotètica ruta del sinistre. Cadascun dels seus cementiris tanca velles llegendes i també algunes anècdotes reals, però el que més visites congrega és el de Greyfriars.

A més de servir com a inspiració a J.K Rowling per a la saga de 'Hary Potter', en aquest lloc es troben la tomba de l'adorable Bobby, la mascota més estimada de la capital escocesa, i el mausoleu de George Mackenzie, en el qual moltes persones han afirmat patir algun tipus d'experiència paranormal.



Cementiri de Père-Lachaise, a París

Entre els nombrosos atractius turístics de la capital francesa, destaca el cementiri de Père-Lachaise. Construït en estil neoclàssic l'any 1803, aquest cementiri és un dels més antics, grans i famosos del món, especialment si atenem el nombre de personatges cèlebres que hi descansen. La tomba més visitada és la de Jim Morrison, el mític cantant del grup The Doors, encara que també et pots trobar amb la tomba de Chopin, Balzac i María Callas.





El cementiri jueu de Praga

El barri de Josefov, on històricament s'ha concentrat la població jueva de Praga, alberga un dels cementiris més visitats del món. Petit i ple a vessar de làpides apinyades, trencades i retorçades, és l'escenari perfecte per a una pel·lícula de terror. Es diu que les entranyes d'aquest cementiri donen recer a més de trenta mil persones, totes elles enterrades entre 1439 i 1787, les unes sobre les altres, fins a aconseguir dotze pisos de profunditat.





Highgate a Londres, on reposa Marx

La capital britànica disposa de diversos cementiris de gran interès, encara que el que més visites congrega és el de Highgate. La tomba de Karl Marx, Charles Dickens o George Elliot són diversos dels punts d'interès d'un cementiri que inclou una entrada d'estil egipci, així com làpides i jardins molt cuidats.





La Recoleta argentina

Després de la dissolució de l'Orde dels Recoletos Descalços, l'any 1822, l'horta va ser convertida en el primer cementiri públic de Buenos Aires. Aquí descansen moltes personalitats de la història argentina, entre les quals destaca la tomba de María Eva Duarte Perón, el cos de la qual va estar vagant d'un costat a un altre del món durant vint-i-dos anys fins que el 1974 va ser enterrada en La Recoleta.

Tombes amb història a Rússia

Encara que les tombes més visitades de Rússia estan a la Plaça Vermella de Moscou, on a més del gran mausoleu de Lenin, descansen altres líders soviètics com Stalin, Breznev o Andropov i figures il·lustres com l'astronauta Yuri Gagarin o l'escriptor Gorki, val la pena visitar també el cementiri de Novodevichi. Aquest cementiri és l'última residència de somiadors i artistes, com Anton Chejov o Gogol, i també de polítics com Boris Yeltsin o Nikita Kruschev, únic expresident de l'URSS que no descansa en el Kremlin per morir allunyat del poder.



Cementiri de l'Almudena, a Madrid

Inaugurat l'any 1884, va ser al començament del segle XX quan se li va conferir l'aspecte modernista que li caracteritza. Els panteons i sepultures d'aquest ampli cementiri inclouen decoració de diferents estils, com el neoclàssic, modernista i eclecticista. Entre els seus murs estan enterrats, entre altres, Juanita Cruz, Dámaso Alonso, Benito Pérez Galdós, Pío Baroja, Lola Flores, Alfredo Di Stéfano o el Jarabo, l'última persona a morir a Espanya per garrot vil.





Cementiri de Fontanelle, a Nàpols

Si ets un amant de les coses sobrenaturals, has d'incloure en el teu full de ruta del teu viatge a Nàpols el cementiri de Fontanelle, al qual molts es refereixen com la "vall dels morts". Amagat en les entranyes d'una cova, aquesta espècie de temple manca de làpides. En el seu lloc hi ha milers de calaveres i peculiars altars amb objectes variats amb els quals s'homenatja les ànimes que hi habiten, els qui van morir a causa de les pestes i epidèmies que van devastar aquesta zona d'Itàlia en els anys compresos entre 1630 i 1850.