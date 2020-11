Esperant Joe Biden

Les eleccions americanes del dimarts són les mes importants des de 1932, quan va guanyar Franklin. D. Roosevelt i el seu programa social contra la crisi de 1929. Des de llavors, cap president ha trencat amb el compromís a favor de la democràcia que els Estats Units van assumir en la guerra contra Hitler i que Truman va consagrar amb el Pla Marshall per a la recuperació d'Europa. Ni Richard Nixon ni Ronald Reagan van alterar massa el full de ruta, encara que Reagan sí que va reduir la influència de l'Estat en l'economia

El 2016, l'exacerbat nacionalisme i proteccionisme de Trump ho va revolucionar tot. Ho resumeix el premi Pulitzer i columnista del New York Times, Thomas Friedman: «Ha fet que gran part de l'opinió pública mundial no ens distingeixi de Rússia o la Xina. Cada dia més gent ens veu com una gran potència llesta per saquejar els altres». No és només la política internacional. El general Jim Mattis, que va ser el seu secretari de Defensa, ha sentenciat: «Per primera vegada he vist un president que no buscava unir, sinó dividir, el poble americà». I a sobre, el nefast negacionisme sobre la covid i els seus més de 200.000 morts americans.

No estranya, així, que el 77% dels americans (enquesta Gallup) cregui que són les eleccions més importants en molts anys i que hagi votat ja per correu el 60% del total dels 139 milions que van acudir a les urnes en les últimes presidencials. A Texas, que no vota demòcrata des de Jimmy Carter el 1976, el nombre de votants és ja superior als del 2016. I l'avantatge en els sondejos de Trump és allà mínima, quan fa quatre anys va escombrar a Hillary Clinton.

Les enquestes del vot ciutadà donen avantatge al demòcrata Joe Biden, però el que compta és la victòria en el col·legi electoral dels 50 estats. El 2016, Hillary va tenir tres milions de vots més que Trump, però el republicà va guanyar pels seus 304 vots electorals dels estats, 34 més dels 270 necessaris. Ara és difícil que això pugui repetir-se, perquè l'avantatge de Biden (8,7 punts) és major i perquè en alguns estats industrials de tradició demòcrata, on Trump va guanyar per molt poc, la tendència s'ha invertit. Segons The Economist, hi ha un percentatge superior al 90% de possibilitats que Biden guanyi a Pennsilvània, Michigan i Wisconsin, on Trump va vèncer per la mínima. I fins i tot podria guanyar (77% de possibilitats) en la molt rellevant Florida, amb gran pes en el col·legi electoral.

Per al setmanari britànic, Biden té un 96% de possibilitats de guanyar amb una forquilla de 250 a 415 vots electorals, on la xifra màgica és 270. Per contra, Trump, amb entre 123 i 288, en té només el 4%.

Però les enquestes són enquestes. Trump està llançat en aquest final de campanya i fa gala d'un rebot de l'economia del 7% en el tercer trimestre. I manté els seus suports entre la majoria dels republicans, la dreta religiosa i part dels treballadors industrials blancs castigats per la globalització.

Si Joe Biden (77 anys), el vicepresident que Obama va seleccionar per moderat guanya, els Estats Units tendiran a recuperar la seva política internacional tradicional (no modèlica, però positiva) i intentarà minorar la gran tensió interna dels últims anys. Si Trump és reelegit, el món, ja complicat, afrontarà més tensions pel perillós xoc de potències -la Xina la primera- que aspiren a l'hegemonia.

La predicció raonable és la victòria demòcrata, però Trump ja va donar la sorpresa el 2016. No obstant això, el major perill és un resultat incert i per això les bosses han sofert una de les seves pitjors setmanes des de març. El vot per correu pot endarrerir els resultats en molts estats i Trump proclama que en aquest vot hi haurà molt frau que no està disposat a tolerar. Un resultat ajustat, o dilatat en el temps, podria obrir així una greu crisi constitucional i el Tribunal Suprem, amb majoria republicana de 6 a 3, podria tenir l'última paraula.

Perquè el dimecres respirem, doncs, serà precís que Biden guanyi amb claredat. El seu perfil moderat no genera passions, però és una clara aposta pel retorn a la normalitat que fins i tot secunden rellevants republicans com Colin Powell, el secretari d'Estat de Bush, i Cindia McCain, la vídua del candidat republicà contra Obama el 2008. És la temprança d'un centre obert enfront d'una dreta crispada i nacionalista.

I pot ser definitiu que els demòcrates, que ja controlen la Cambra de Representants, aconsegueixin també majoria en l'ara republicà Senat. Contra les dues cambres legislatives, l'alta capacitat d'embolic de Trump seria insuficient.