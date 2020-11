Un sacerdot ortodox ferit després de rebre dos trets a la ciutat francesa de Lió

Tres agents de la policia francesa vigilen la zona on es va produir l'atemptat.

Tres agents de la policia francesa vigilen la zona on es va produir l'atemptat. reuters

Una persona va resultar ferida ahir en un tiroteig que va tenir lloc als voltants d'una església ortodoxa de la ciutat francesa de Lió, segons van confirmar fonts policials i d'emergències al diari Lyon Magazine. L'atac va tenir lloc tocades les quatre de la tarda al carrer de Saint-Lazar i la víctima va ser traslladada conscient a l'hospital, amb una ferida a l'abdomen, segons el citat diari. Segons el diari Le Progrès, el ferit és un sacerdot ortodox de 52 anys i nacionalitat grega i hauria rebut almenys un tret d'escopeta.

L'atacant va ser identificat com un home de 40 anys que va fugir del lloc dels fets. Segons les primeres investigacions, hauria obert foc fins a dues vegades contra el seu objectiu abans d'arrencar a córrer. El Ministeri de l'Interior francès es va limitar a anunciar la instal·lació d'un perímetre de seguretat al voltant de l'escena del tiroteig i a recomanar a la població que es mantingués en calma i allunyada. L'atac es va produir tot just tres dies després que un home matés a tres persones a l'església de Niça, en un atemptat que té commocionat a tot el país.

El primer ministre, Jean Castex, va posar fi a la visita que estava fent a la Bretanya per acudir a la cèl·lula de crisi oberta a París pel ministre de l'Interior, Gérald Darmanin, per tal de fer un seguiment de la situació. Castex es trobava a Saint-Etienne-de-Rouvray, escenari de l'assassinat d'un capellà catòlic el 2016 a mans d'un islamista, per a comprovar el reforç de seguretat de espais religiosos. «Vull garantir a tots els ciutadans que podran practicar el seu culte amb tota llibertat i en total seguretat», va dir el cap de Govern.



Detencions per l'atac de Niça

El Ministeri de l'Interior francès va anunciar ahir la detenció de dues persones més que podrien estar vinculades amb l'atac de Niça. Amb aquestes, ja són quatre els individus que han estat arrestats en relació amb l'atemptat: l'autor i tres homes que estan sent interrogats, segons fonts judicials citades per l'agència de notícies AFP.

Un dels detinguts divendres és un individu de 35 anys que estava en contacte directe amb el terrorista. El segon arrestat divendres té 33 anys i vivia amb l'anterior sospitós. El tercer és un home de 47 anys que està sent retingut per ser interrogat, mentre que el sospitós és un tunisià que va entrar a França de forma il·legal pocs dies abans de l'atemptat. El sospitós està greument ferit i es troba actualment ingressat en un hospital.

El suposat autor de l'atac va resultar ferit de bala pels trets de les forces de seguretat i va ser evacuat a un hospital amb pronòstic greu després del seu arrest. El fiscal antiterrorista, Jean-François Ricard, va explicar que «el presumpte autor de l'atemptat no figura en els registres d'empremtes digitals ni es trobava en el radar dels serveis d'Intel·ligència francesos».



La «comprensió» de Macron

El president francès, Emmanuel Macron, va afirmar ahir en una entrevista amb la cadena Al Jazira que «entén» la indignació causada entre els musulmans per les caricatures de Mahoma, però va subratllar que això «no justifica la violència», en referència als recents atemptats. «Entenc que una persona pugui escandalitzar-se per les caricatures, però mai acceptaré que es pugui justificar la violència», va argumentar el mandatari francès en una llarga entrevista emesa ahir. «Les nostres llibertats i els nostres drets. Considero que és la nostra vocació protegir-los», va reblar Macron.

La llibertat d'expressió ha estat motiu de debat a tot França després de l'homenatge nacional a Samuel Paty, el professor d'Història secundària assassinat per mostrar en una classe sobre llibertat d'expressió les caricatures de Mahoma, el que ha desencadenat la ira de part del món musulmà i fins i tot ha provocat una crisi diplomàtica entre França i Turquia.