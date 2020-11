Una vintena de detinguts en una nova jornada de protestes a Xile

Almenys 20 persones van ser detingudes durant la manifestació d'aquest passat divendres a la plaça Baquedano de Santiago de Xile en una nova jornada de protestes contra la violència policial. Els manifestants van demanar, a més, la posada en llibertat dels que consideren «presos polítics», detinguts després de la revolta social del passat18 d'octubre. A la zona es van produir durs enfrontaments entre carrabiners i manifestants, que van llançar objectes contundents contra la policia. Els agents van respondre amb canons d'aigua i gas lacrimogen.

Xile es troba immersa en una profunda crisi política i social des de fa un any que sembla haver-se canalitzat després de la celebració, diumenge passat, d'un plebiscit constitucional en el qual la població va donar suport amb gairebé un 80 per cent a l'elaboració d'una nova Constitució que substitueixi a la instaurada pel dictador Augusto Pinochet. Lluny de frenar l'escalada de violència que es viu als carrers de les principals ciutats del país, especialment a la capital, Santiago de Xile, les protestes s'han mantingut al llarg de la setmana. La crisi política i social que viu el país des de fa mesos s'ha vist també agreujada per la pandèmia de la Covid-19 i les conseqüències de les restriccions.



Piñera demana calma

El president de Xile, Sebastián Piñera, va demanar divendres «deposar, desterrar i acabar amb la violència» al país, després que un carrabiner perdés la vida en ser abatut durant un desallojtament a la regió de l'Araucanía. Piñera, que va estendre el seu condol a la família i éssers estimats del carrabiner, va assenyalar en un breu discurs pronunciat des de La Moneda que «el que Xile necessita avui dia és pau, unitat, col·laboració i esperança». Així mateix, Piñera va voler reconèixer la tasca dels «homes i dones» que «cada dia s'aixequen sabent que arrisquen les seves pròpies vides per protegir les nostres vides». De forma paral·lela, va demanar «respecte» i «gratitud» pel seu treball.