Almenys un mort i diversos ferits en un tiroteig en el centre de Viena

Almenys un mort i diversos ferits aquest dilluns en un tiroteig registrat en el centre de la capital d'Àustria, Viena, segons ha informat la Policia local, que no ha donat més detalls de moment sobre el succeït.



La Policia ha ressaltat a través del seu compte en la xarxa social Twitter que "s'han registrat trets" al centre de la ciutat, abans d'agregar que "hi ha ferits". "Mantinguin-se allunyats de tots els espais públics o el transport públic. No comparteixi vídeos o fotografies", ha manifestat.



Minuts abans, la Policia havia informat sobre una "gran operació" al centre de la ciutat. Mitjans locals han recollit que el tiroteig hauria tingut lloc a Schwedenplatz, prop d'una sinagoga, si bé de moment no hi ha confirmació oficial sobre aquest extrem.





There is a larger police operation going on in the 1st district of Vienna (Inner City area). Officers are on site and check the Situation. We keep you posted on the matter.