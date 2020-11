Un atac terrorista múltiple colpeja el centre de Viena

Almenys una persona va morir i diverses van resultar ferides de gravetat, inclòs un agent de policia, en un «atac terrorista» múltiple registrat al centre de la capital d'Àustria, Viena, que en tancar aquesta edició encara no havia finalitzat, segons va confirmar el Ministeri de l'Interior del país.

La Policia de Viena va comunicar que, al voltant de les 20 hores, es van registrar diversos trets a l'àrea de Seitenstettengasse, però posteriorment es van confirmar sis zones en què hi va haver trets.

Els atacants, dels quals no se sap el nombre exacte, portaven armes llargues i un d'ells va ser abatut per la policia. Tot i que les autoritats van confirmar un mort, mitjans austríacs informaven ahir a la nit que les víctimes mortals podien ser múltiples.

La cartera d'Interior, que va instar els residents a romandre als seus domicilis, va confirmar la informació sobre l'agent de policia ferit i va traslladar que, de moment, s'havia detingut una persona. Segons l'agència de notícies austríaca APA, ahir a la nit hi havia 15 persones ferides en hospitals.

Prèviament, la policia, que va acordonar el centre de la ciutat, havia informat d'un tiroteig registrat a la zona. El cos va ressaltar a través del seu compte a la xarxa social Twitter que «s'han registrat trets» al centre de la ciutat, abans d'afegir que «hi ha ferits».

«Mantinguin-se allunyats de tots els espais públics o el transport públic. No comparteixin vídeos o fotografies», va manifestar, demanant que, al seu lloc, els ciutadans comparteixin aquest tipus de material en un web que van habilitar.



Fortament armats

Tanmateix, diversos usuaris van penjar imatges dels atacs a les xarxes, com algunes en què es poden veure alguns dels atacants, fortament armats, disparant en ple carrer i quatre persones detingudes per les forces de seguretat. A més, va comunicar que el transport públic no passarà per la zona «fins a nou avís». L'exèrcit també va col·laborar amb la policia per intentar trobar els atacants.

Minuts abans, la policia havia informat sobre una «gran operació» al centre de la ciutat. Mitjans locals van recollir que el tiroteig hauria tingut lloc a prop d'una sinagoga, si bé ahir a la nit encara no hi havia confirmació oficial sobre aquest extrem.

El president de la comunitat israeliana a Viena, Oskar Deutsch, va dir que no pot confirmar si la sinagoga va ser objectiu de l'atac, abans de destacar que el temple «portava tancat diverses hores». «No hi ha gent dins», va destacar, segons el diari Der Standard.

Diversos líders polítics van reaccionar ahir al vespre als atemptats. A través de les xarxes socials, el president del Govern, Pedro Sánchez, el líder de l'oposició Pablo Casado o el president francès, Emmanuel Macron, van condemnar l'atac.