El Col·legi Electoral, el sistema indirecte pel qual es tria president

Als Estats Units, al contrari del que passa en la immensa majoria de les democràcies del món, no són els seus ciutadans els que trien el president, sinó que el que aquests decideixen el 3 de novembre és la persona que votarà en el seu nom l'inquilí de la Casa Blanca en virtut d'un sistema ideat pels «pares fundadors» del país i recollit per la Constitució.

En concret, el que trien són els 538 compromissaris que integren el Col·legi Electoral. Aquest número es correspon amb els 435 membres de la Cambra de Representants, els 100 membres del Senat i els tres delegats de el Districte de Columbia.

El total es reparteix entre els 50 estats i el Districte de Columbia en base a la seva població, segons el cens. Cada estat disposa d'un sistema per elegir els membres del Col·legi Electoral, si bé en general solen ser membres del comitè estatal de cada partit guanyador. En cap cas poden ser alts funcionaris de l'administració pública o membres de Congrés o el Govern. Cadascun dels compromissaris emet un vot electoral que ha de ser per al candidat més votat en l'estat, excepte en el cas de Nebraska i Maine, on el vot electoral es distribueix en funció del percentatge de vots obtinguts pels candidats.

Després de la votació, el president de cada estat ha d'emetre un certificat en què es declara el candidat vencedor i s'inclouen els noms dels compromissaris que el representaran en el Col·legi Electoral, i remetre-ho al Congrés i als Arxius de la nació perquè quedi en el registre oficial.

La reunió del Col·legi Electoral se celebra el primer dilluns després del segon dimecres de desembre, és a dir, en aquesta ocasió serà el 14 de desembre. En realitat, els compromissaris no es reuneixen físicament en un mateix lloc sinó que ho fan en els seus respectius estats i dipositen els seus vots per separat per al president i el vicepresident. Aquests vots són remesos de forma immediata, en diferents còpies, al president del Senat -i vicepresident del país-, sent aquest document el que es procedirà a comptar posteriorment, així com als Arxius Nacionals i a un jutge de districte, per tal que si algun dels vots es perd, pugui haver-hi una còpia.

Finalment, els vots electorals són comptats en una sessió conjunta de Congrés el 6 de gener i presidida pel vicepresident de país. En aquesta ocasió serà Mike Pence, l'encarregat d'anunciar qui ha estat elegit president i vicepresident dels Estats Units. L'elegit prestarà jurament del seu càrrec el 20 de gener.