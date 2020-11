Fernando Simón demana disculpes pels seus comentaris sobre infermeres

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha demanat aquest dimarts disculpes pels seus comentaris sobre les infermeres, que molts col·lectius han titllat d'"inapropiats" o "sexistes".

"Davant una broma molt ximple no vaig ser capaç de respondre correctament. Vaig donar una resposta molt incorrecta. Demano les meves disculpes a totes les persones o col·lectius als quals pogués molestar. Ho sento", ha explicat aquest dimarts en roda de premsa.

Les declaracions de Simón es van produir en una entrevista 'en línia' recollida en el canal de Youtube dels germans Pou. En aquesta, li preguntaven si li agradaven "les malalties infeccioses o les infermeres infeccioses".

"Fernando, hi ha hagut aquí una cosa que no ens ha quedat molt clara quan has començat amb aquesta pregunta. No ens ha quedat molt clar si t'agradaven les malalties infeccioses o les infermeres infeccioses", li preguntaven, al que Simón, va respondre que "no els preguntaven si eren infeccioses o no, això es veia uns dies després".

En la seva intervenció d'avui, Simón ha insistit a lamentar haver realitzat aquests comentaris: "Ho sento gairebé més per mi, em sap greu que l'esforç d'anys de tractar de treure'm del damunt els reflexos de frases fetes hagi quedat clar que encara tinc molt camí al davant. Tractaré de fer-ho millor. Tractaré de no tornar a cometre errors d'aquest tipus en cap altra ocasió".

Nombroses associacions i representants polítics, entre ells membres del Govern, han criticat les paraules de Simón. Per exemple, la vicepresidenta primera del Govern, Carmen Calvo, ha qualificat els seus comentaris com a "inapropiats" i "absolutament desafortunats". El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha criticat aquest dimarts els "acudits" de Simón per permetre's "fer bromes sobre el personal sanitari" a la meitat de la segona onada de la pandèmia. El PP ha denunciat les paraules de Simón davant l'Observatori de la Imatge de la Dona.

Per part seva, el Consell General d'Infermeria (CGE) ha denunciat els "comentaris sexistes i denigrants" del director del CCAES i li han reclamat unes disculpes "de manera immediata" o recolliran signatures per a demanar la seva reprovació parlamentària i que el Govern li cessi del càrrec. El president del Sindicat d'Infermeria (Satse), Manuel Cascos, ha reclamat al ministre de Sanitat, Salvador Illa, el cessament "de manera immediata" a Simón pels seus comentaris "totalment ofensius, humiliants i denigrants cap a les dones infermeres".

Simón també ha estat preguntat en roda de premsa sobre aquestes peticions de dimissió: "No entraré en el que puguin proposar. Sóc un funcionari de l'Estat, faig la meva feina el millor que sé, coordino un panell de gent que fa un treball excel·lent. Mentre es consideri que puc ser útil, aportaré tot el que pugui. Si algú considera que he passat tots els límits que ho proposin on hagi de proposar-ho. I els que hagin de prendre les decisions que prenguin les que hagin de prendre. No tinc molt més a dir sobre aquest tema".