La Fiscalia investiga Joan Carles I i la reina Sofia per l'ús de targetes de crèdit opaques

La Fiscalia Anticorrupció investiga despeses de diverses targetes de crèdit opaques que van fer servir Joan Carles I, la reina Sofia i diversos familiars directes, entre altres, alguns dels néts, segons publica aquest dimarts 'eldiario.es'. Les targetes s'abonaven des d'un compte amb diners de l'estranger en el qual ni el rei emèrit ni la seva família apareixen com a titulars. Els moviments investigats són dels anys 2016, 2017 i 2018, és a dir, posteriors a l'abdicació de l'exmonarca. La Fiscalia ha demanat comissions rogatòries a diversos països per rastrejar la procedència dels fons i veu indicis d'un presumpte delicte fiscal per tractar-se d'increments de renda no declarats superiors a 120.000 euros en un exercici.

Segons 'eldiario.es' no es troben entre els beneficiaris de les targetes ni Felip VI, ni la reina Letizia ni les seves filles. La investigació ja ha permès identificar dos individus vinculats a la trama: un ciutadà mexicà i un comandament de la Guàrdia Civil. Entres les despeses carregades a la targeta de la reina Sofia, apareixen diversos viatges a Londres.