La participació es dispara als Estats Units a un dia de les eleccions

La tensió entre el candidat republicà, Donald Trump, i el candidat demòcrata, Joe Biden, s'ha incrementat a un dia de les eleccions a causa de les accions d'alguns simpatitzants de Trump, mentre que la participació continuava disparada. Biden va assegurar que desenes de partidaris del president van envoltar la seva casa de Delaware amb vehicles tot terreny, mentre que l'FBI ha engegat una investigació contra un altre grup que va envoltar un autobús de la campanya de Biden a la carretera.

Biden encara aquest darrer dia de campanya amb un avantatge còmode en les enquestes, tot i que no es confia després del que va passar el 2016 quan Hillary Clinton va arribar amb avantatge a la gala electoral i Donald Trump la va derrotar.

La participació anticipada de les eleccions ha marcat registres històrics per les mesures de prevenció contra la pandèmia i, si continua a aquest ritme, s'enviaran més de 100 milions de vots abans de la jornada electoral, gairebé la meitat dels 239 milions d'americans convocats a les urnes. Segons la CNN, ja han votat gairebé 92 milions de nord-americans, la qual cosa equival a dos terços de la participació total que hi va haver en les eleccions del 2016 i a aproximadament el 43 per cent dels votants registrats en l'àmbit nacional.

En estats com Texas, ja hi ha votat més gent que en les eleccions en què Hillary Clinton i Donald Trump es van enfrontar. Justament en aquest estat, el Tribunal Suprem ha desestimat una demanda del Partit Republicà per invalidar 127.000 vots per correu a la ciutat de Houston perquè es va fer en un format que permetia que els ciutadans votessin des del cotxe.

Després de reclamar que el resultat de les eleccions s'havia de saber la mateixa nit electoral, Trump ha reculat i ara assegura que esperarà que es recomptin tots els vots abans de reclamar la victòria si és el més votat. En alguns estats els vots per correu es compten després dels presencials, per la qual cosa els resultats podrien canviar molt mentre avança el recompte, perquè s'espera que els republicans votin més presencialment i els demòcrates, per correu.

Ahir Trump tenia previst comparèixer a cinc actes, que se celebraven en quatre estats diferents: Carolina del Nord, Pennsilvània, Michigan i Wisconsin. El president va defensar diumenge la seva gestió econòmica i va acusar Biden de ser un «titella de Castro», mentre que els seus seguidors li van demanar que acomiadés el màxim responsable científic de la lluita contra el coronavirus al país, Anthony Fauci.



Actuació de Lady Gaga

Per la seva banda, el candidat demòcrata Joe Biden, diumenge va fer campanya a Pennsilvània, on va néixer, un estat clau per a les seves aspiracions a la presidència, i va centrar el seu discurs en la mala gestió de la pandèmia de Donald Trump. Biden va explicar les seves propostes per generar ocupació i pujar impostos als rics en un missatge a la classe treballadora d'aquests estats clau del cinturó roig, entre els quals s'hi troben Pennsilvània, Michigan i Wisconsin.

El candidat es va quedar al seu estat natal, acompanyat de la seva candidata a vicepresidenta, Kamala Harris, i de l'estrella del rock Lady Gaga, que estava previst que actués en l'acte final de la campanya de l'exvicepresident.



Últims sondejos

Per ara, els sondejos donen la victòria a Biden tant en el vot popular com als estats clau. Va per davant a Wisconsin, Minnesota, Michigan, Nevada, Pennsilvània, Colorado i Arizona. Per contra, dels estats decisius en els comicis només Texas es decantaria per Trump. Els sondejos donen gairebé empat entre els dos candidats a Florida, Geòrgia, Carolina del Nord, Ohio i Iowa. Tant demòcrates com republicans veuen Pennsilvània com un estat crucial per fer-se amb la Casa Blanca i hi han intensificat els actes de campanya en la recta final.