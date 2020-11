Biden recupera Wisconsin per als demòcrates i manté vives les seves aspiracions per entrar a la Casa Blanca

El candidat demòcrata, Joe Biden, ha guanyat l'estat de Wisconsin i manté vives les aspiracions per fer-se amb la presidència, segons els resultats d'AP i la CNN. Si manté Arizona, que AP li ha atorgat fa hores, Biden només necessitaria sumar Michigan i Nevada per arribar als 270 vots electorals necessaris per arribar a la Casa Blanca.

Després dels resultats de Wisconsin, el camí a la presidència només depèn de cinc estats: Nevada, Michigan, Pennsilvània, Geòrgia i Carolina del Nord. Segons el recompte d'AP, actualment Biden té 248 vots electorals i Trump 214. La presidència es decidirà en el cinturó d'òxid, els estats industrials del nord-est tradicionalment demòcrates que Trump va arrabassar a Hillary Clinton el 2016.

Dels estats que queden per adjudicar, Trump està al capdavant a Carolina del Nord, Geòrgia i Pennsilvània, mentre Biden lidera a Michigan i Nevada.

Trump exigeix un nou recompte a Wisconsin i aturar el de Michigan, on lidera Biden

L'equip de Donald Trump avisa que exigirà un nou recompte a Wisconsin, on el demòcrata Joe Biden ha guanyat, i ja ha demanat formalment que s'aturi el de Michigan.

En el cas de Wisconsin, l'equip de Trump ha dit que demanarà "immediatament" un nou recompte si el resultat és molt ajustat, mentre que en el de Michigan ha argumentat que "no se'ls ha donat accés" a "nombrosos llocs de recompte". Davant l'advertència de Trump de portar el recompte electoral al Tribunal Suprem, Biden ha començat a recaptar fons per finançar els possibles processos legals.