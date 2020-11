El camí cap a la Casa Blanca, a l'espera dels ajustats resultats de sis estats

El camí de Donald Trump o Joe Biden cap a la Casa Blanca depèn dels resultats de sis estats: Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsilvània, Geòrgia i Carolina del Nord. Segons el recompte d'AP, que inclou Arizona com a demòcrata, actualment Joe Biden compta amb 238 vots electorals i Trump en té 213. El gruix de la incògnita –que podria trigar dies a resoldre's- se centra en el cinturó d'òxid, els estats industrials del nord-est, que tradicionalment eren demòcrates però que Trump va arrabassar a Hillary Clinton el 2016. Els recomptes indiquen pugnes per un grapat de vots a Wisconsin–per ara liderat per Biden-i a Michigan, on el demòcrata també s'ha avançat recentment a Trump en el recompte.

En canvi, l'avantatge de Trump a Pennsilvània sembla més sòlid, amb un 54% dels vots, però va baixant poc a poc a mida que es comptabilitzen els vots anticipats, molts d'ells per Biden. De fet, en aquest estat dividit encara queden prop d'un 30% dels vots per comptar.

A Carolina del Nord Trump lidera amb un 50,1% i uns 76.700 vots de diferència. A Nevada la disputa també està molt ajustada, amb Biden al capdavant amb només uns 8.000 vots de diferència. A Geòrgia, qui encapçala la cursa és Trump amb el 50,5% dels sufragis, amb uns 103.000 vots de marge.

Michigan aporta 16 vots electorals, igual que Geòrgia, Carolina del Nord en té 15, Wisconsin 10, Nevada 6, i Pennsilvània és el peix gros del que queda per adjudicar, amb 20 vots electorals. Aquest últim estat és, de fet, la millor opció que té Trump per imposar-se a les eleccions. Si se l'endú, com apunten per ara els pronòstics, li caldrien tres estats més. Sense Pennsilvània, li caldrien cinc dels sis estats pendents.

A Biden, que va lleugerament per davant, li cal una victòria a Nevada i Wisconsin, on encapçala el recompte per poc marge, i un tercer estat com Michigan, on també va al capdavant, Geòrgia o Pennsilvània.

Florida i Texas en mans de Trump

Els mitjans nord-americans ja han declarat Ohio i Iowa per Trump, i mantenen als demòcrates Minnesota. Fora d'aquesta zona, Trump s'imposa a Florida i Texas, amb fort pes.

Minnesota, per ara, és l'únic estat d'aquesta zona confirmat per Biden, amb 10 vots electorals. L'actual president va prendre als demòcrates el 2016 Iowa, Pennsilvània, Wisconsin, Michigan i Ohio. Precisament Minnesota va ser l'única que es va mantenir en blau.

El mapa electoral dels resultats apunta a un país pràcticament dividit entre el blau i el vermell de demòcrates i republicans. Biden s'endú còmodament bona part dels estats de la costa oest –Califòrnia, Oregon o Washington-, així com Nou Mèxic i Colorado. En aquesta zona, el resultat més rellevant pendent és el de Nevada, amb 6 vots electorals.

Trump es consolida a l'Oest Mitjà –excepte a la demòcrata Illinois- i s'endú estats com Kansas, Nebraska o les dues Dakota. També guanya a Florida, que compta amb 29 vots electorals, i a Texas, amb 38. Arkansas, Louisiana, Mississippi i Alabama són clarament republicanes. Alaska encara no s'ha declarat, però tot apunta a una clara victòria de Trump, que s'enduria els seus tres vots.