El cinturó d'òxid, clau per decantar la cursa cap a la Casa Blanca

El cinturó d'òxid, la zona del nord-est dels Estats Units tradicionalment vinculada a la indústria manufacturera, es confirma clau per decantar la disputada cursa electoral cap a la Casa Blanca, segons els primers resultats preliminars. Amb Donald Trump i Joe Biden pràcticament empatats, qui s'endugui estats com Michigan, amb 16 vots electorals, Wisconsin, amb 10, o Pennsilvània, amb 20, podria ser el nou president dels Estats Units. El recompte per ara apunta que Trump revalidaria la victòria a Pennsilvània, ja que porta un 56% dels vots amb dos terços de l'escrutini. Els mitjans nord-americans ja donen a Trump Ohio i Iowa, i mantenen als demòcrates Minnesota. Fora d'aquesta zona, Trump s'imposa a Florida i Texas, amb fort pes.

A Michigan i Wisconsin l'actual president Donald Trump també va per davant, tot i que els demòcrates confien en el vot anticipat per revertir els resultats del 2016.

El recompte, en tot cas, es preveu molt llarg per l'elevada participació anticipada, i alguns analistes nord-americans apunten que es podria enllestir fins i tot a finals de setmana.

De fet, el fiscal general de Pennsilvània, Josh Shapiro, ha demanat "calma" perquè el recompte encara està en marxa i les eleccions "s'hauran acabat quan s'hagin comptat tots els vots". "Dormiu", ha recomanat.

El pes dels estats industrials del nord-est és crucial fins i tot si Joe Biden aconsegueix arravatar a Trump Arizona, on els mitjans dels EUA apunten a una victòria demòcrata.

Minnesota, per ara, és l'únic estat d'aquesta zona confirmat per Biden, amb 10 vots electorals. L'actual president va prendre als demòcrates el 2016 Iowa, Pennsilvània, Wisconin, Michigan i Ohio. Precisament Minnesota va ser la única que es va mantenir en blau. Ara, queden per aclarir Pennsilvània –on Trump guanya però Biden espera remuntar amb el vot anticipat-, Wisconsin –on el republicà té de moment un 51%- i Michigan, on el president actual també va per davant, però amb més marge.

El mapa electoral dels resultats apunta a un país pràcticament dividit entre el blau i el vermell de demòcrates i republicans. Biden s'endurà còmodament bona part dels estats de la costa oest –Califòrnia, Oregon o Washington-, així com Nou Mèxic i Colorado.

Però Trump es consolida a l'Oest Mitjà –excepte a la demòcrata Illinois- i s'endú estats com Kansas, Nebraska o les dues Dakota.

Al sud, ja s'ha confirmat la victòria de Trump a Florida, que compta amb 29 vots electorals, i a Texas, amb 38. Arkansas, Louisiana, Mississippi i Alabama són clarament republicanes.

A Carolina del Nord el recompte també pronostica una cursa molt ajustada, amb l'actual president amb la meitat dels vots.

Amb tots els col·legis ja tancats, la CNN apunten que Biden comptaria amb 220 dels 270 vots electorals necessaris per arribar a la Casa Blanca i un 49% dels vots, mentre que Trump va pujant i en tindria, per ara, 213. Molts estats, però, encara tenen els recomptes verds i els seus vots electorals encara no es comptabilitzen.