Investiguen el rei emèrit per l'ús de targetes opaques

La Fiscalia General de l'Estat ha ordenat a Anticorrupció remetre al Tribunal Suprem les diligències en què investigava les despeses de diverses targetes de crèdit presumptament utilitzades pel rei Joan Carles de Borbó, la reina Sofia de Grècia i també alguns dels seus familiars més directes: entre d'altres, alguns dels seus nets, tot i que no en feien servir ni la princesa d'Astúries ni la seva germana. Unes targetes que, segons va avançar elDiario.es, s'abonaven des d'un compte en el qual ni el rei emèrit ni la seva família apareixen com a titulars.

La fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, ha dictat un decret en el qual afirma que «constatada la identitat d'alguns dels extrems publicats amb el contingut de les diligències d'investigació número 12/2019 de la Fiscalia contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada» s'han de remetre a la Fiscalia del Suprem perquè aquest tribunal és l'únic que pot investigar els reis emèrits, tots dos aforats davant la seva sala segona. És la mateixa estratègia que va seguir el ministeri públic amb les diligències que Anticorrupció seguia en relació amb els delictes fiscals i de blanqueig de capitals que podien suposar els 65 milions d'euros que Joan Carles I hauria rebut de la corona saudita i que guardava a Suïssa i en fundacions panamenyes. Com en aquesta ocasió, el fiscal al càrrec serà Juan Ignacio Campo i els fiscals que ell consideri oportú incorporar.

La Fiscalia ha decidit, a més, obrir una investigació per determinar l'origen de la informació periodística que ha donat a conèixer les diligències secretes seguides pel ministeri públic especialitzat en delictes econòmics. En la nota remesa per la Fiscalia General s'afirma que es va procedir a «incoar en data 29 d'octubre diligències de naturalesa governativa, en el tràmit de les quals s'ha donat trasllat a la Inspecció Fiscal a fi de comprovar les condicions de custòdia i accés dels expedients. Així mateix, els fets s'han comunicat al delegat de Protecció de Dades de la FGE als oportuns efectes».



Familiars directes

Fonts fiscals assenyalen que les dades aportades per elDiario.es «no són exactes», però es neguen a oferir més detalls al·legant que la seva prioritat ha de ser que les diligències d'investigació arribin a bon port. En la informació s'afirma que entre les persones que es beneficiaven d'aquestes targetes opaques no hi ha Felip de Borbó i Letizia Ortiz, ni les seves filles. Però sí altres familiars directes del rei emèrit, que Anticorrupció estaria rastrejant. Per la seva banda, la Casa del Rei no ha volgut pronunciar-se sobre aquest assumpte. Recorda que mai ho fa sobre temes que estan en investigació, en aquest cas, puntualitza, per una fiscalia, informa Pilar Santos.

Els moviments financers d'aquest compte i les despeses d'aquestes targetes corresponen als anys 2016, 2017 i 2018. Són posteriors a l'abdicació del rei Joan Carles, que es va produir el juny del 2014, i amb la qual també va perdre la seva inviolabilitat, per la qual cosa resulta impossible investigar-lo per fets comesos fins aquell moment, tret que haguessin tingut algun tipus de continuïtat. A les diligències d'Anticorrupció s'analitzarien les despeses realitzades amb aquestes targetes, però també l'origen dels fons amb què es cobrien: uns diners procedents de l'estranger. La justícia espanyola ha remès comissions rogatòries a diferents països per rastrejar la procedència d'aquests fons, que se sumarien a la cursada a Suïssa i la informació dels quals encara no s'ha rebut en la seva totalitat en relació amb les presumptes comissions cobrades per la construcció de l'AVE a la Meca, cosa que ja estava en mans del Tribunal Suprem.



Delicte fiscal

Segons elDiario.es, Anticorrupció ja hauria trobat indicis d'un presumpte delicte fiscal, en tractar-se d'increments de renda no declarats superiors a 120.000 euros en un sol exercici, però en ser el Rei emèrit aforat, si fos així, hauria d'haver derivat al Suprem les diligències sense necessitat d'esperar al decret de la fiscal general. Tret que això no fos atribuïble a cap aforat: el digital també involucra altres persones, en concret, un ciutadà mexicà i un comandament de la Guàrdia Civil.

La reina Sofia, que viu a Londres des de fa anys, compta amb una assignació anual de diners públics. El 2020 rebrà un total de 111.854 euros del pressupost assignat a la Casa Reial. El rei emèrit, per la seva banda, va cobrar 161.034 euros d'aquesta partida el 2019. Aquest any només n'ha rebut una quarta part.