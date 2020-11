Trump acusa els demòcrates de robar les eleccions

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest dimecres que està obtenint la victòria provisional en les eleccions a la Casa Blanca i ha anunciat que compareixerà pròximament per fer unes declaracions.

"Anem molt per davant però estan intentant robar les eleccions. Mai l'hi permetrem", ha assegurat el president a través del seu compte de Twitter.

En el mateix missatge, Trump ha proclamat que "no es poden emetre vots després que hagin tancat les urnes", en el que sembla tractar-se d'una nova queixa sobre el sistema de votació, no confirmada fins al moment per tribunal algun.

En aquest moment, Twitter ha efectuat un avís d'amonestació al contingut del missatge: "Alguna part o tot el contingut compartit en aquest Tweet ha estat objectat i pot ser enganyós respecte de com participar en una elecció o un altre procés cívic".