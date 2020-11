Trump titlla de «molt estrany» el recompte perquè el seu lideratge en alguns estats ha «desaparegut màgicament»

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a posar en dubte el recompte electoral després de constatar que el seu lideratge en alguns estats ha "desaparegut màgicament". Segons Trump, el recompte està sent "molt estrany". "La nit passada estava liderant, sovint de manera sòlid, en molts estats clau", apunta el president dels Estats Units en una piulada, "un per un han començat a desaparèixer màgicament", diu Trump, que torna a carregar contra el vot per correu i anticipat. "Com pot ser que cada cop que compten vots per correu siguin tan devastadors en el tant per cert i poder de destrucció?", ha afegit Trump en una segona piulada.





Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the "pollsters" got it completely & historically wrong!