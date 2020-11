Villarejo assenyala el PP i el PSOE per la comissió de la «Kitchen»

El comissari José Manuel Villarejo torna a la càrrega des de la presó per assenyalar el PP i el PSOE, dos partits que –segons la seva versió– «no volen que vagi a la comissió del 'cas Kitchen'». En una entrevista a El País, aquest reclús de la presó d'Estremera repassa alguns dels temes difícils que han esquitxat la seva acció.

En aquesta conversa, que va tenir lloc el passat 8 d'octubre, Villarejo resumeix part de les seves aventures, a més de remarcar que les clavegueres en si «no generen merda». «Solen ser elements per treure fora les merdes que generen d'altres». Villarejo, que admet que hi té la seva relació, remarca que d'ell han entès que era «un solucionador de problemes». «En el meu cas no es parla de presumpció d'innocència, fins i tot el president del Govern m'ha dit corrupte, no presumpte», es queixa. Sobre la Kitchen, Villarejo afirma que se li va ocórrer «a algú del Govern».