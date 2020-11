Anticorrupció volia allargar la investigació del rei emèrit

La Fiscalia Anticorrupció portava més d'un any estudiant les targetes utilitzades pel rei Joan Carles I sense haver arribat a una conclusió que li permetés arxivar-les, en no apreciar delicte, o, per contra, formular la corresponent querella o denúncia per a judiciar-les. Per això, acabava de demanar a la Fiscalia General de l'Estat una pròrroga de les actuacions, assenyalen fonts fiscals, i va ser acordada.

És en aquest moment quan eldiario.es va informar sobre l'ús de targetes per part de Joan Carles I i la reina Sofía que no estan al seu nom, però amb les quals pagarien despeses seves i dels seus nets, encara que cap de la princesa d'Astúries o la seva germana. Aquesta informació provoca una immediata actuació per part de la fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, que dicta un decret per ordenar la «immediata» remissió de les actuacions als seus companys del Tribunal Suprem. Semblaria que va ser llavors que Delgado va tenir coneixement de les investigacions, perquè també es va informar alhora de l'obertura d'una recerca per determinar com se n'havia assabentat la premsa.