Dinamarca matarà a tots els seus visons per mutació del coronavirus que pot infectar a humans

El Govern de Dinamarca ha decidit aquest dimecres matar a tots els visons del país, després de trobar una mutació del coronavirus que pot transmetre's a humans i pot influir negativament en el desenvolupament d'una vacuna contra la malaltia.

"És necessari matar a tots els visons de Dinamarca", ha assenyalat la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en una roda de premsa que ha hagut de celebrar-se de manera virtual perquè es troba aïllada per un brot de la COVID-19 sorgit en el seu Govern.

Tal com ha explicat, les autoritats daneses han trobat 12 persones infectades amb el virus procedent dels visons, que ha mutat tant que els pacients ja no formen anticossos. Així, la vacuna planificada s'afebleix o, directament, no fa efecte en aquestes persones.

"Els estudis han demostrat que les mutacions poden afectar els candidats actuals per a una vacuna contra la COVID-19", ha reiterat el ministre de Salut danès, Magnus Heunicke, assegurant que es tracta de "una amenaça per al desenvolupament de vacunes". "Per això és important que fem un esforç nacional", ha demanat.

Segons l'Administració d'Aliments i Veterinària de Dinamarca, s'han trobat 270 granges de visons amb coronavirus, mentre que se sospita que altres 23 estan afectades.

"El coronavirus ha demostrat una vegada més la gravetat que pot arribar a tenir una malaltia", ha traslladat la primera ministra, que ha assenyalat que Dinamarca ha d'afrontar la situació "amb accions".

Les Forces Armades, la Guàrdia Nacional i l'Agència Danesa de Maneig d'Emergències ajudaran en l'eliminació dels visons, segons ha informat el diari danès 'Jyllands-Posten'. A Dinamarca hi ha uns 13 milions de visons.

Aquest dimecres, les autoritats sanitàries daneses han registrat 983 nous casos de la COVID-19 al país. Fins al moment, més de 51.000 persones s'han contagiat al país europeu i més de 700 han mort a causa de la malaltia.