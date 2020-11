Un escrutini lent i tens

Els Estats Units no s'han rebel·lat contra la deriva moral dels últims quatre anys, la depreciació de la seva democràcia ni la mala educació que ha contaminat la Casa Blanca. El país ha sortit de les eleccions més transcendentals dels últims temps tan fracturat en dues meitats com ho estava abans dels comicis i assetjat per l'amenaça latent d'una llarga batalla judicial per certificar el seu guanyador. El resultat a quatre estats seguia en dubte a l'hora de tancar aquesta edició, però a mesura que passaven les hores van augmentar les opcions perquè el demòcrata Joe Biden es converteixi en el proper president. Res fa presagiar que serà un camí fàcil, després que Donald Trump s'atribuís la victòria molt abans de conèixer-se el resultat, denunciés un frau fantasma i mogués fitxa per impulsar nous recomptes a diversos estats.

Aquest atac a la legitimitat de la democràcia nord-americana no té precedents, per més que el republicà porti mesos telegrafiant-lo. Però tampoc hauria d'estranyar venint d'un dirigent que ha utilitzat el càrrec per enriquir-se, que sent fascinació pels dictadors i menysprea la veritat de forma sistemàtica. Més de 22.000 mentides o afirmacions falses des que va començar la seva presidència, segons el recompte de The Washington Post. «Això és un frau contra el públic nord-americà. Una vergonya per al nostre país. Ens estàvem preparant per guanyar aquestes eleccions i, francament, les hem guanyat», va dir Trump la matinada de dimarts, quan els resultats inicialment molt favorables a la seva candidatura començaven a refredar-se.



Canvi de color

Això mateix havien previst els observadors: una marea inicial vermella que a poc a poc s'aniria cobrint del blau demòcrata. Essencialment perquè el vot anticipat a diversos dels estats decisius s'ha comptat després de l'emès durant la jornada electoral. I aquest vot per correu afavoreix aclaparadorament Biden perquè els seus seguidors li tenen més respecte a la pandèmia, tal com van confirmar els sondejos a peu d'urna. El candidat demòcrata va confiar ahir a la nit que guanyarà les eleccions després d'haver sumat alguns estats clau en les darreres hores com Wisconsin o Michigan. Biden va insistir que «cal comptar tots els vots» i va avisar que no seran ni «intimidats» ni «silenciats», en referència a la maniobra de l'equip de Donald Trump de portar als tribunals els recomptes d'alguns estats clau que determinaran el resultat dels comicis. «Ningú traurà la democràcia als EUA, ni ara, ni mai», va destacar el candidat demòcrata, que va afegir que «la democràcia està al cor» dels EUA.

Biden li va donar la volta a Arizona per primera vegada en tres lustres, es va imposar a Wisconsin per menys de l'1% dels vots i a Michigan per poc més de l'1%, acariciava Nevada, i no descartava donar la sorpresa a Geòrgia. A mesura que alguns d'aquests estats canviaven ahir de color, s'enfilaven les borses de Wall Street, tot un senyal que no es creien la cantarella del president, que va vaticinar un daltabaix dels mercats si el seu rival conqueria la Casa Blanca. «Biden va camí de guanyar aquestes eleccions», va dir el seu cap de campanya.

En molts d'aquests estats els marges són insignificants, unes desenes de milers de vots, tot i que el veterà polític de l' establishment ha obtingut més sufragis que cap altre candidat a la història del país. Més de 70 milions, superant el rècord anterior de Barack Obama el 2008. Però aquesta xifra representa només el 50,2% del total davant del 48,1% de Trump. Aquests números expliquen per què no s'han complert les millors expectatives demòcrates per arrasar en aquests comicis, encara que aquesta vegada ningú va amenaçar mai amb destapar el xampany abans d'hora.

Tampoc els enquestadors s'han equivocat com fa quatre anys perquè en, gran mesura, les seves prediccions, més favorables a Biden del que reflecteix el resultat final, estaven dins el marge d'error dels sondejos. El cop a la taula dels nord-americans per repudiar Trump no ha succeït. I això que aquestes eleccions eren més un plebiscit sobre la seva figura que una aposta entre dues visions del món. Ni tan sols al Congrés sembla que les coses hagin de canviar gaire. Els demòcrates no han aconseguit augmentar significativament el seu domini de la cambra de representants, mentre que tot apunta que els republicans salvaran el Senat, cosa que garanteix quatre anys de lluita i bloqueig.

Però abans d'arribar-hi caldrà saber qui serà el proper president. Trump va demanar un nou recompte a Wisconsin «per irregularitats a diversos comtats» i la seva campanya sospesa fer el mateix a Nevada, on la diferència amb el 86% escrutat era de només 8.000 vots. A Michigan va demandar l'estat perquè freni el recompte fins que es permeti «un major accés» als seus observadors. I va demanar al Tribunal Suprem que intervingui en el recompte de Pennsilvània. I és només el principi, perquè abans de la jornada electoral ja hi havia una infinitat de demandes als tribunals relacionades amb el vot anticipat.

Des del seu partit se segueix confiant en la victòria, un escenari encara probable donats els estretíssims marges del resultat. Però pocs li estan seguint el joc del frau per defecte. «El que el president vol és assegurar-se que cada vot legal es compta», va dir el líder republicà a la cambra baixa, Kevin McCarthy. El que vol Trump és el contrari, invalidar el màxim nombre de sufragis possibles.



La pandèmia, la crisi i les armes

És probable que el president opti per escalfar els carrers mentre es manté la incertesa judicial. Els missatges de la seva campanya enviats ahir als seus votants així ho suggereixen. «Us necessito. L'esquerra intentarà robar aquestes eleccions! Us demano que us aixequeu i contraataqueu». No són bones notícies per a un país que es mossega les ungles i tem que el bàndol contrari li robi el que considera seu. Un país assetjat per la pandèmia, sumit en la pitjor crisi econòmica en gairebé un segle i tenallat per les convulsions racials. També armat fins a les dents i sense confiança en les institucions.