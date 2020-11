Espanya registra 25.042 nous positius per COVID-19 i suma 1.623 morts més

Gran repunt de contagis i morts a Espanya per coronavirus durant el dia d'ahir. El Ministeri de Sanitat va registrar 25.042 nous positius i 1.623 morts més per coronavirus a Espanya en relació amb el total de casos confirmats dimarts, amb 38.118 defuncions totals des de l'inici de la pandèmia. Segons l'últim informe publicat, fins ara hi ha hagut 1.284.408 casos confirmats per proves diagnòstiques. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 314.851 des de l'inici de la pandèmia, tot i que en la darrera setmana n'ha registrat 10.458, xifra superada per Catalunya amb 24.294 i per Andalusia amb 20.511.

La taxa mitjana actual de contagis a Espanya en els últims 14 dies se situa ja en els 528,75 casos per cada 100.000 habitants. Actualment hi ha 20.325 pacients ingressats per covid-19 en tot Espanya, de les quals 2.786 romanen en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 2.481 ingressos i 2.166 altes. A més, en l'última setmana 4.710 persones han ingressat en un hospital a conseqüència del coronavirus i 382 a l'UCI. La taxa de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 16,40% i a les UCIs, en el 29,11%.



Set dies per mesures

Mentrestant, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va defensar ahir que cal esperar «dues o tres setmanes» des de l'aplicació de les restriccions actuals abans de decretar un confinament domiciliari. Illa manté que «de moment» no contempla confinar als domicilis i va remarcar que cal actuar amb «rigor». El ministre de Sanitat va subratllar que si es compleixen les mesures, «les coses en principi han de funcionar».

Així ho va traslladar Illa a les autonomies, una part de les quals va demanar el confinament domiciliari o estar preparat per a la possibilitat de decretar-lo. El ministre de Sanitat va respondre que per ara no contempla confinar als domicilis.