Jutges de Geòrgia i Michigan desestimen els recursos de Trump contra la votació

Jutges de Geòrgia i Michigan han desestimat els recursos que l'equip de campanya de Donald Trump han presentat contra la votació en aquests dos estats nord-americans, segons recull la cadena CNN. A Geòrgia, el candidat republicà denunciava el "recompte il·legal de vots rebuts després de l'elecció" a Savannah. Presumptament, un observador del partit havia vist vots per correu no processats barrejats amb vots per correu a punt per ser enviats. El jutge no hi ha donat credibilitat.

A Michigan, la jutgessa ha observat una manca d'evidències admissibles en la reclamació, i ha constatat que, "com a molt", hi havia una "declaració sobre rumors" que apuntava a un dany "que podria ser significatiu", una declaració "que no és de primera mà".

En aquest segon cas l'equip de Trump demanava que s'aturés immediatament el recompte fins que els seus representants tinguessin un accés "significatiu" a aquest procés i a l'adjudicació de vots.