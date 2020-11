Les mentides i mitges veritats del candidat republicà

«Fact-check» a Donald Trump. Analitzem algunes afirmacions del discurs de la matinada d'ahir, quan el candidat republicà es va atribuir la victòria sense que el recompte hagués finalitzat

Donald Trump es va atribuir la victòria sense disposar, segons l'escrutini provisional, dels 270 vots electorals necessaris per proclamar-se vencedor. El president dels Estats Units va justificar aquesta asseveració en una sèrie de dades del recompte que inclouen mentides i mitges veritats. Analitzem la veracitat d'algunes afirmacions de Trump:



«Hem guanyat les eleccions»

Els comicis encara no tenen un clar guanyador. El candidat demòcrata a la Casa Blanca, Joe Biden, aconseguia al tancamnt d'aquesta edició 264 vots electorals, mentre que l'aspirant republicà compta amb 214. Per guanyar la presidència es requereixen 270 vots electorals i l'ajustat escrutini en estats clau com Pennsilvània i Geòrgia feien impossible pronosticar qui seria el vencedor. Les autoritats d'aquests estats van advertir durant tota la jornada d'ahir que necessitaran més hores, i fins i tot dies, per poder comptar tots els vots, degut en part al gran augment del volum de vot per correu arran de la pandèmia.

«Això és un frau per al poble nord-americà»

Cap autoritat judicial ni electoral ha constatat, almenys de moment, que s'hagi produït algun tipus de frau en el recompte de les paperetes. Fins i tot el mateix FBI ha desmentit aquesta sospita. Trump basa la seva afirmació en el fet que alguns estats clau van anunciar que no podrien finalitzar l'escrutini ahir. El mandatari i la seva campanya van aplanar el terreny per a possibles judicis des de fa mesos, en estendre desconfiança en el vot per correu -tot i que no hi ha proves que pugui portar a un frau generalitzat- i insistir que el resultat que hauria de comptar és el de la nit electoral.



«Milions i milions de persones van votar per nosaltres»

Això sí que és cert, però Biden li porta avantatge. En vot popular, Trump acumulava a darrera hora de la nit d'ahir més de 68 milions de paperetes. El seu contrincant demòcrata en sumava més de 71 milions.



«Un grup molt trist de gent intenta impedir el dret al vot»

Trump ha llançat una acusació als demòcrates que per ara no se sustenta en cap prova. De fet, el vot per correu i avançat ha batut tots els rècords a causa del coronavirus, amb més de 102 milions d'electors. El president dels EUA ha qüestionat agressivament durant tota la campanya els procediments establerts en alguns estats clau per acceptar i comptar aquells vots per correu que arribessin després del dia de les eleccions.



«Intenten robar-nos l'elecció»

Poc després que Biden demanés als seus simpatitzants mantenir l'optimisme i la paciència perquè estaven «en el bon camí» per guanyar les eleccions, Trump responia des del seu compte de Twitter. «Anem guanyant, però intenten robar-nos l'elecció. Mai deixarem que ho facin. No es poden repartir els vots després del tancament dels col·legis electorals», va llançar a la xarxa social, que va bloquejar el missatge advertint als usuaris que l'afirmació de Trump era potencialment enganyosa.



«No volem que trobin paperetes a les 4 del matí»

Darrere de l'amenaça d'acudir al Tribunal Suprem per denunciar -fins ara sense proves- un frau electoral, hi ha l'estratègia de Trump d'estendre dubtes sobre el vot per correu, que està decantant la balança de la banda demòcrata en estats clau. No obstant això, ni el president ni el Tribunal Suprem tenen potestat en aquest moment per suspendre el recompte de vots. «Ahir a la nit tenia un bon avantatge en molts estats clau. Després, un per un, van començar a desaparèixer màgicament amb el recompte de paperetes sorpresa», va tuitejar el president dels Estats Units.