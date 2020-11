Simpatitzants de Trump protesten davant un centre de votació a Arizona

Un grup de simpatitzants del candidat republicà i actual president dels Estats Units, Donald Trump, va envoltar dimecres un centre de recompte de vots en el comtat de Maricopa, a l'estat d'Arizona, al crit de "compteu els vots!".



En imatges preses per un equip de la cadena estatunidenca CNN que es trobaven en el lloc, es veu a un grup format per diverses desenes de persones, de les quals vàries anirien armades.



Segons el diari local 'Arizona Republic', els manifestants, uns 200, s'han dispersat posteriorment, sense que s'hagin produït incidents, i només al voltant d'una trentena han romàs enfront del centre, a l'espera de resultats actualitzats.





Dozens of supporters of President #Trump are protesting outside the #Maricopa County in #Arizona #election center chanting "count the votes" as workers inside tallied crucial mail-in #ballots from the swing state. pic.twitter.com/WGeTB410Ok — Jaqueline Hurtado (@HurtadoCNN) November 5, 2020

En aquest sentit, el departament electoral del comtat ha assegurat en un comunicat que, "que consisteix a administrar les eleccions en la segona jurisdicció més gran del país".Durant el dimecres, Trump va proclamar la seva victòria sense esperar que es comptin els vots en tots els estats i el seu equip va interposar diverses demandes en estats disputats com Michigan, Pennsilvània i Geòrgia per a detenir el comptatge de vots.No obstant això, a Arizona, la situació és diferent, ja que Trumprespecte a Joe Biden i necessita que es continuï comptant per a veure si té possibilitats d'arrabassar al candidat demòcrata en aquest estat.Segons han aclarit les autoritats electorals locals a Twitter,. Fonts pròximes a la cadena ABC, han assegurat que la concentració de moment s'ha desenvolupat de manera "pacífica" i no hi ha arrestos.El resultat d'Arizona està sent objecte de debat entre els mitjans i els experts, ja que tant l'agencia AP com la cadena Fox News, ja han donat com a guanyador a Biden, mentre que altres mitjans com a CNN o ABC News sostenen que continua sent un estat en disputa.Així,. El comtat de Maricopa, el més poblat de l'estat i en el qual Biden té el seu principal calador de vots, ha ofert noves dades que donen al demòcrata 912.585 vots i 838.071 a Trump --enfront dels 887.457 i 802.160 previs--.El departament de recompte del comtat ha aclarit que encara queden "uns 275.000 vots per comptabilitzar, a més de vots provisionals" i ha avançat que(hora local). Amb aquesta actualització, Biden manté sobre Trump un avantatge d'uns 69.000 vots.