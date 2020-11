El triomf de l'«esquadró»

Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley i Ihlan Omar, les quatre diputades progressistes conegudes com l'«esquadró» (squad) van renovar a les eleccions de dimarts els seus escons a la cambra de representants dels EUA després de vèncer els seus oponents republicans als diferents estats als quals representen, segons les projeccions realitzades per diversos mitjans nord-americans.

A l'estat de Nova York, Ocasio-Cortez va aconseguir una aclaparadora victòria sobre l'aspirant republicà, John Cummings, un professor de secundària catòlic de 60 anys i exoficial del Departament de Policia de Nova York que havia intentat condensar tot el rebuig que produeix entre els republicans Ocasio-Cortez per pertànyer al sector més esquerrà del Partit Demòcrata.

Aquesta competència per un escó al Congrés s'ha convertit en la segona més cara de la història del país, amb 17 milions de dòlars recaptats per part de la reelegida congressista i 10 milions per part del seu oponent.

Per l'estat de Minnesota, la representant demòcrata Ilhan Omar també ha estat reelegida pels votants per ocupar de nou el seu escó, tot i la ingent quantitat de fons que la seva oponent republicana, Lacy Johnson, va aconseguir durant la campanya electoral.

Omar, juntament amb la també reelegida per l'estat de Michigan, Rashida Tlaib, van ser en les eleccions del 2016 les primeres dones musulmanes a obtenir un escó al Congrés dels Estats Units.

A l'estat de Massachusetts, la quarta membre de l'esquadró demòcrata, Ayanna Pressley, ha estat reelegida per a una segona legislatura ocupant un escó al Congrés.

Les quatre dones han estat durament atacades pel sector republicà al Congrés per pertànyer al sector més progressista dels demòcrates, i fins i tot membres del seu propi partit han qüestionat alguns dels seus posicionaments. Freqüentment, a més, han estat atacades amb insults misògins, entre d'altres pel mateix Donald Trump.