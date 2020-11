Trump exigeix «aturar» el recompte i Biden insisteix que cal comptar «cada vot»

La polarització als Estats Units pel recompte de les eleccions es nota als carrers i, també, en els missatges a les xarxes socials dels dos candidats a la Casa Blanca, Joe Biden i Donald Trump. "Atureu el recompte!", ha piulat, amb majúscules, l'actual president i candidat republicà, pocs minuts després que el seu rival escrivís a Twitter que "cal comptar cada vot". Dos dies després de les eleccions, el recompte segueix en marxa i encara no hi ha un guanyador clar dels comicis, tot i que Biden té més opcions d'entrar a la Casa Blanca perquè ha recuperat estats industrials com Wisconsin i Michigan. Trump ha iniciat una batalla legal per intentar aturar el recompte, i acusa els demòcrates de "robar" les eleccions.





STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Every vote must be counted. pic.twitter.com/kWLGRfeePK — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

L'actitud de Trump, que amb les seves acusacions ha posat en qüestió la legalitat del recompte i, de facto, la solvència del sistema democràtic als Estats Units, ha provocat l'aparició deen diverses localitzacions en alguns dels estats amb números més ajustats. Els seus seguidors demanen aturar el recompte. Però en alguns llocs el missatge és contradictori.A Arizona, per exemple, on Trump està retallant distància amb Biden, un grup de seguidors republicans, alguns d'ells armats, han iniciat una protesta davant d'un col·legi electoral on s'estava fent el recompte. Arizona és un estat que mitjans com AP o FOX han declarat per Biden, però que d'altres com la CNN creuen que encara podria caure per al seu rival.A diferència del que passa a Arizona, a Pennsilvània el demòcrata Joe Biden ha retallat molta distància a Trump gràcies al vot anticipat i els analistes apunten que fins i tot podria guanyar. A Geòrgia, que ja té un 99% dels vots comptabilitzats, la pugna és extrema, amb una diferència de només uns 18.000 vots a favor del republicà.Segons els resultats d'AP, Biden només necessita sis vots electorals per convertir-se en el nou inquilí de la Casa Blanca. Per tant, podria aconseguir la presidència amb Geòrgia, si finalment s'hi imposa, o amb Nevada, on encara va per davant.Però el recompte és molt i molt ajustat en tots els estats que encara estan en jocs i la cursa es complica pels recursos judicials que impulsa l'equip de Trump. En concret, el republicà ha qüestionat els recomptes de Pennsilvània, Wisconsin, Geòrgia i Michigan, i s'ha autoproclamat guanyador en la majoria d'aquests estats, sense cap confirmació oficial.