Twitter amaga una desena de piulades de Donald Trump

Twitter ha amagat una desena de piulades a Donald Trump des de la jornada electoral. La xarxa ha eliminat el contingut que "es disputa o pot ser enganyós sobre unes eleccions o un procés cívic". L'actual president dels Estats Units no ha deixat d'increpar durament contra els demòcrates i segueix posant en dubte la legalitat del recompte de vots. En les piulades retirades, el republicà acusava els demòcrates d'intentar "robar les eleccions" i tornava a carregar contra el vot per correu i anticipat. "Els vots no es poden emetre després de tancar les urnes" deia. Més tard, en una altra piulada, qüestionava la procedència fraudulenta d'alguns vots que havien estat "dipositats en secret".

"La nit passada estava liderant, sovint de manera sòlida, en molts estats clau", apuntava, "i de sobte, un per un, han començat a desaparèixer màgicament", afegeia. Trump reclamava que el recompte estava sent "molt estrany" després de perdre vots en estats clau per guanyar la presidència i reclamava que els demòcrates "estan treballant de valent per fer desaparèixer 500.000 vots d'avantatge" republicà en estats com Pennsilvània o Michigan, on tornava a exigir que s'aturés el recompte.

Trump anunciava, en majúscules, que "qualsevol vot que hagi vingut després del dia de les eleccions no serà comptat". En una darrera piulada eliminada, proclamava que "tots els estats recents de Biden seran reclamats legalment per frau electoral", entre exclamacions del lema "America First".

Trump manté l'esperança de tornar a presidir la Casa Blanca, i ho expressava clarament en piulades ja eliminades: "Guanyarem", assegurava.

Aquestes piulades arriben en un context on els republicans exigeixen que s'aturi el recompte de vots, qüestionen el sistema democràtic del país i es disposen a entrar en batalles legals.

