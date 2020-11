Votar Biden, ni amb mascareta

Joe Biden va per davant en el recompte presidencial nord-americà, però ni la hipotètica reconquesta Demòcrata de la Casa Blanca esmorteirà el sensacional fracàs de la seva candidatura. El «major frau» denunciat a primera hora del matí per Trump no s'estén al conjunt del procés electoral, però amortalla el vicepresident d' Obama, una curiosa opció per neutralitzar el millor polític populista contemporani. Enhorabona també als voluntariosos enquestadors i enviats especials als Estats Units. Han transmès amb fidelitat la seva sensacional capacitat d'autoengany, acreditada des que van proclamar guanyadora Hillary Clinton.

L'eslògan més famós de la primera campanya de Trump va consistir a proposar que «puc matar a trets una persona a la Cinquena Avinguda i no perdria ni un sol vot». Amb el lògic desgast de quatre anys en el càrrec, ha demostrat que encara pot «ferir a trets una persona a la Cinquena Avinguda i no perdre ni un sol vot». Al davant, el coronavirus ha regalat pràcticament les eleccions a Biden, a qui es veu que no voten ni amb mascareta. La seva única missió reconeguda era escandalitzar-se per cada disbarat del seu rival.

Trump no acaba de perdre i Biden no comença a guanyar. És difícil trobar un precedent de la pressió enorme exercida per desallotjar l'inquilí de la Casa Blanca, un president que sempre ha pres com a referent Silvio Berlusconi i que l'ha projectat fins a les últimes conseqüències. La tergiversació benintencionada del seu mandat es va traslladar a l'acusació ara mateix d'haver falsificat un tuit, ometent que seguia un missatge de l'altre contendent que també parlava de victòria després del desastre Demòcrata de Florida. Sovint feia vergonya escoltar Trump, ningú escoltarà l'espectral Biden si se sobreposa a la nefasta jornada electoral. Un problema menys.