Biden es posa per davant de Trump en el recompte a Pennsilvània i acaricia la Casa Blanca

El candidat demòcrata Joe Biden ha superat aquest divendres al migdia el president dels EUA, Donald Trump, en el recompte a Pennsilvània, i se situa a les portes de la Casa Blanca. Per tant, el demòcrata ara lidera a la majoria dels estats en joc: Pennsilvània (5.587 vots de diferència), Geòrgia (1.097 vots de diferència) i Nevada (11.438 vots de diferència). Per alguns mitjans, com la CNN i 'The New York Times', Arizona, on Biden té un diferencial de 47.052 vots, encara està oberta, mentre que AP i Fox l'atribueixen ja al demòcrata. Trump només aguanta a Carolina del Nord amb un marge de 76.737 vots. Si perd Pennsilvània, Trump no pot optar a la reelecció i Biden serà el proper president dels EUA. En el cas de Geòrgia, en cas de derrota de Trump, el republicà com a molt podria empatar amb Biden.

Per tant, l'opció més ràpida i clara de victòria per a Biden –i en què coincideixen tots els recomptes actuals – és Pennsilvània. Tanmateix, la impugnació als tribunals de Trump contra part dels vots per correus registrats aquesta setmana podria posar en risc la victòria en aquest estat clau.

L'ajustat recompte genera discrepàncies entre els mitjans dels EUA sobre els vots electorals que té cada candidat: d'acord amb el recompte d'AP, que dona als demòcrates Arizona, Biden obtindria amb qualsevol nou estat l'entrada a la Casa Blanca, ja que només li calen sis vots electorals.

Per la CNN i The New York Times, però, Arizona encara podria caure en mans de Trump i, per tant, amb un sol estat (si no fos Pennsilvània) no en tindria prou, ja que amb Nevada, per exemple, estaria en 259, i amb Geòrgia se situaria en els 269 vots electorals.