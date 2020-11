El clatellot de Greta Thunberg a Donald Trump

Les eleccions dels Estats Units entre Donald Trump i Joe Biden han copat l'atenció mediàtica mundial aquests dies i més després que l'actual president publiqués un 'tuit' en el qual demanava que es parés el recompte de vots ("STOP THE COUNT!") al que l'activista Greta Thunberg ha contestat: "Que ridícul, vés al cinema. Relaxa't, Donald, relaxa't!".





So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020

Aquest encreuament de 'tuits' té el seu origen el mes de desembre de 2019 quan Donald Trump. "Que ridícul. Greta ha de treballar el seu problema de maneig de la ira i anar a veure una bona pel·lícula passada de moda amb un amic. Relaxa't, Greta, relaxa't!", va escriure el president dels Estats Units el 12 de desembre de 2019.En el seu moment, Greta. "Sóc una adolescent treballant en el seu problema de control de la ira. Actualment em relaxo veient una bona pel·lícula amb un amic", va escriure la jove. Uns mesos abans, l'activista ja havia llançat retrets als líders mundials per la seva actitud davant el canvi climàtic.Greta Thunberg ha demostrat queque li va dedicar Donald Trump i no ha dubtat a respondre de la mateixa manera que va fer ell. Fins al moment, la jove ha aconseguit tenir més d'un milió de 'M'agrada' a Twitter, malgrat no portar ni 24 hores publicat.Aquests retrets coincideixen amb la setmana en la qual s'ha conegut oficialment la sortida dels Estats Units de l'Acord de París contra el canvi climàtic.L'agost de 2018, Thunbergque consistia a saltar-se les classes els divendres per a reclamar mesures efectives contra el canvi climàtic. Posteriorment, la seva lluita es va fer global i va traspassar fronteres per participar, fora del seu país natal (Suècia), en reunions climàtiques per tot el món, com el Cim del Clima (COP25) celebrada l'any passat a Madrid.