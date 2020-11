Desinformació a les xarxes

Rebutjar els resultats i posar en dubte el sistema electoral. Durant els mesos anteriors a les eleccions, el president Donald Trump es va encarregar de revelar com seria la seva estratègia si els recomptes s'allargaven i la balança es decantava de la banda de Joe Biden, com està succeint. Això va donar marge perquè les grans plataformes com Facebook i Twitter es preparessin per contenir una onada de desinformació digital que no ha parat de créixer.

A mesura que dimecres el recompte en estats clau com Wisconsin i Michigan es tenyien de blau els republicans van posar en marxa la maquinària de fang per esquerdar aquest dic tecnològic. «Això és un frau», assenyalava Trump utilitzant el podi presidencial de la Casa Blanca. Poc després, Trump difonia un missatge fals assenyalant el recompte de vots a Michigan, el seu fill Eric difonia rumors sobre la crema de 80.000 vots –que resultaven ser de mostra, no oficials– i la campanya de el president s'autoproclamava guanyadora de Pennsilvània.

Els cercles ultraconservadors també van fer circular rumors que els treballadors electorals van donar retoladors als votants de Trump perquè les màquines no poguessin llegir el seu vot, una teoria que ja es coneix com Sharpiegate. Tot i ser contrastats i desmentits, les acusacions van trigar poc a convertir-se en virals.

La proliferació d'aquest contingut tòxic va portar a les plataformes a respondre amb rapidesa. A més de destacar el recompte oficial de vots a la capçalera i oferir vincles amb informació, Twitter ha amagat parcialment aquests missatges amb advertències de falsedats i ha restringit la possibilitat de compartir-los i comentar-los. Fins a sis dels 14 tuits publicats per Trump dimecres passat van ser marcats com a «enganyosos». Twitter va desactivar una xarxa de 150 comptes que difonien conspiracions contra Biden i va marcar un missatge de Ben Wikler, cap de el Partit Demòcrata de Wisconsin, per declarar la victòria en l'estat abans que ho fessin els mitjans. Per la seva banda, Facebook ha actuat amb menys contundència, etiquetant aquests missatges falsos amb una contextualització que, però, no evita la difusió ni l'impacte d'aquestes mentides. Encara que al principi va rebutjar etiquetar els posts que proclamaven anticipadament la victòria en algun estat, la plataforma de Mark Zuckerberg va canviar el seu rumb dimecres i va començar a assenyalar la desinformació. Tant Facebook com Instagram avisen amb notificacions als seus usuaris que el recompte encara no ha acabat.

Capítol a part mereix Youtube. La seva pàgina principal mostrava informació precisa del recompte i els vídeos de les eleccions tenen un vincle amb els resultats oficials de The Associated Press. No obstant això, la plataforma ha estat durament criticada per permetre l'emissió de canals en els quals es donava falsament per guanyador a Trump i es difonien aquests rumors sobre frau electoral.

El seu impacte no és menyspreable. Fins a un 26% dels adults nord-americans recorren a la major plataforma de vídeo del món per informar-se i d'aquests, un 76% la consideren una font important.