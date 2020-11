El fons de recuperació de la Unió Europea salva un gran escull

El camí del fons de recuperació i del nou pressupost plurianual de la UE per al període 2021-2027, que conjuntament sumen 1,8 bilions d'euros, comença a aclarir-se. Els negociadors del Parlament Europeu i de Consell van arribar ahir a un acord polític sobre el nou mecanisme que un cop en marxa permetrà vincular el desemborsament dels fons europeus amb el respecte dels valors europeus i els principis de l'Estat de dret, un dels grans obstacles en la negociació pressupostària.

«És una fita important en els nostres esforços per finalitzar el pressupost plurianual de la UE i el pla de recuperació. El nou mecanisme de condicionalitat reforçarà la protecció del pressupost de la UE quan les infraccions dels principis de l'Estat de dret portin a un mal ús dels fons europeus», va destacar l'ambaixador permanent d'Alemanya de la UE i negociador del Consell, Michael Clauss . «Amb la segona onada de la pandèmia colpejant dur als estats membres no hi ha temps a perdre», va insistir. La socialista espanyola Eider Gardiazabal va considerar una «gran notícia» que per primera vegada un mecanisme garanteixi que els principis de la UE es compleixin i que hagi estat possible negociar-ho en tot just dos mesos.