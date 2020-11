El sector de la restauració a Espanya reclama 8.500 milions d'euros

El Govern està preparant una nova línia d'ajuts per ajudar bars, restaurants i centres d'estètica i bellesa després d'esgotar-se la primera, dotada amb uns 40 milions en subvencions. Així consta al web del Departament d'Empresa, on es diu als sol·licitants que la primera convocatòria ha quedat «tancada» i que «pròximament» se n'obrirà una segona.

Fonts d'aquest departament van precisar ahir que en breus s'habilitarà una nova línia d'uns 50 milions, que inclourà ajudes, a més de per a aquests col·lectius, també per al sector de l'oci nocturn. Aquestes subvencions, d'un màxim de 1.500 euros per beneficiari, estaran destinades a aquells sectors que s'havien vist afectats per les noves restriccions adoptades per contenir la pandèmia de covid-19, per tal de compensar-los davant d'una caiguda dràstica de la facturació. D'altra banda, el Govern també va donar llum verda a un ajut de 2.000 euros per als treballadors autònoms més afectats per la crisi, una línia dotada amb un pressupost de 20 milions.

Reclamen 8.500 milions

D'altra banda, el sector de la restauració, a través de la plataforma Junts amb l'Hostaleria (integrada per FIAB, Hostaleria d'Espanya i Aecoc), sol·licita ajudes directes al sector per valor de 8.500 milions d'euros a les comunitats autònomes i a la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto. Les mesures proposades, que inclouen ajudes directes, mesures fiscals, econòmiques i laborals, entren dins del marc del Pla de Suport a l'Hostaleria anunciat la setmana passada per la ministra Reyes Maroto.

Des del sector, calculen que serien necessaris 8.500 milions d'euros per evitar la pèrdua de més d'un milió d'ocupacions i la desaparició d'un terç dels establiments hostalers, és a dir, 100.000 locals. El sector d'hostaleria a Espanya, que representa el 6,2% del PIB, genera 1,7 milions de llocs de treball i aporta prop de 17.500 milions d'euros a les arques públiques de l'estat, segons les dades de l'any 2019. A més, l'hostaleria assegura que amb aquesta quantitat es podria prevenir un impacte «molt considerable» en les arques públiques en termes de reducció de recaptació d'IVA, IRPF, Impostos Especials, Imposat de Societats i cotitzacions a la seguretat social. A escala espanyola, el sector d'hostaleria a Espanya representa el 6,2% del PIB, genera 1,7 milions de llocs de treball i aporta prop de 17.500 milions d'euros a les arques públiques de l'estat, segons les dades de l'any 2019.



Les conseqüències

Fins avui ja han tancat més de 65.000 negocis d'hostaleria a Espanya, han desaparegut més de 350.000 ocupacions i ha descendit la facturació en més del 50% respecte a l'any anterior. A tot això cal sumar les conseqüències en les més de 30.000 empreses associades a l'hostaleria, la facturació conjunta de la qual suposa prop del 20% del PIB nacional. El sector assenyala que els establiments d'hostaleria «porten mesos veient-se afectats per tancaments i esforçant-se per aplicar les mesures sanitàries sense cap mena de suport econòmic específic».

